Los trabajadores de CAF Zaragoza avalan con casi un 70% el preacuerdo alcanzado en el convenio

Comisiones Obreras ha afirmado este viernes que el 69,47 % de la plantilla de CAF Zaragoza respalda el preacuerdo sobre el convenio que llegó el jueves tras seis jornadas con paros parciales de dos horas por turno, que comenzaron el 21 de mayo.

En una nota de prensa, el sindicato ha informado del apoyo de casi el 70 % de los trabajadores que el jueves participaron en alguna de las tres asambleas que CCOO celebró en la factoría.

El texto que regulará las condiciones laborales de la plantilla hasta 2028 recoge avances en materia salarial, unifica la jornada anual, incluye el compromiso de que se realizarán medio centenar de contrataciones fijas e introduce mejoras sociales.

Este anuncio llega después de que el jueves terminara la negociación del nuevo convenio colectivo de CAF Zaragoza y se desconvocaran las movilizaciones previstas para este mes.

La sección sindical de CCOO celebró tres asambleas y tres votaciones en la planta ferroviaria, con un apoyo a la última propuesta de la dirección que obtuvo el apoyo del 69,47 % de las personas que acudieron a la convocatoria.

El nuevo convenio, que tendrá una vigencia de tres años, recoge un incremento salarial en 2026 del 3,15%; en 2027, del IPC más el 0,5% y en 2028, de la inflación más el 0,75%.

Se garantiza un suelo de la inflación más el 0,25% y el texto también unifica la jornada anual en 1.592,5 horas para toda la plantilla.

Del bloque del empleo, el sindicato ha destacado los compromisos que adquiere la empresa de realizar 55 contrataciones fijas; de activar el contrato de relevo para quienes nacieron entre 1965 y 1967 y de actualizar las categorías para el paso de operarios a empleados.

El documento final también introduce mejoras sociales al incrementar la cobertura económica en las bajas por enfermedad común.

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A partir de ahora se suben los tramos más desfavorables, se incorpora a un fisioterapeuta y se regulan bien los trimestres. Además, se crea una bolsa de 22 horas para asistencia médica (privada o pública) y se aumentan las indemnizaciones por incapacidad laboral hasta los 75.000 euros.