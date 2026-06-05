Tres jóvenes aragoneses se citan con León XVI: "Ver al papa en persona es un subidón"

Cuando se confirmó que el papa León XIV no visitaría Zaragoza durante su viaje a España, Diego sintió una pequeña decepción. Apenas le duró unas horas. La solución estaba clara: si el sumo pontífice no venía a Aragón, sería él quien iría a verle. Otro zaragozano, Carlos, que lo tuvo “a solo seis pasos”, quiere verlo en España. Por su parte, María sueña con darle las gracias por el “marrón” que es hoy en día ser el líder de la iglesia católica.

Como ellos, alrededor de 1.500 aragoneses se personan este fin de semana en Madrid para participar en la vigilia y la misa. Para muchos, es la primera vez que vean a un papa. Para otros, una nueva oportunidad de vivir una experiencia que consideran única.

Diego se desplaza en autobús acompañado por su hermana Cristina y dos amigas, Jara y Ana. La decisión fue inmediata. “Soy católico y me hace ilusión poder ver al papa. Nos quedamos con las ganas de ver al papa Francisco en Portugal y cuando vimos que León XIV no venía a Zaragoza nos dijimos que íbamos a verle a Madrid”, explica.

Para él, encontrarse con el pontífice supone estar cerca de la figura más importante de la Iglesia católica: “Es el referente. Verlo en persona es un subidón. No se puede dejar escapar una oportunidad así al tenerlo en nuestro país”.

Además de la cita con León XIV, Diego espera encontrarse con algo que a veces echa de menos en su día a día: "La religión muchas veces se vive de forma solitaria. Ver a tanta gente unida por lo mismo llena mucho”.

Valora especialmente el esfuerzo que, tanto Francisco como León XIV, han realizado para acercarse al público de menor edad. “Están haciendo una buena labor para que los jóvenes vuelvan a creer o para que quienes tienen dudas se acerquen más a la Iglesia”, reconoce.

Si tuviera la oportunidad de hablar con el Papa apenas unos segundos, sabe perfectamente qué le diría: que visite Zaragoza y el Pilar, “como hizo en su día Juan Pablo II”.

Una experiencia que se repite

Para Carlos, profesor del colegio San Vicente de Paúl, este viaje tiene algo de reencuentro. El verano pasado participó en el Jubileo celebrado en Roma y pudo ver al papa a apenas unos metros de distancia. “Lo vi a unos seis pasos. Esta vez no lo voy a tener tan cerca”, cuenta entre risas.

Entonces viajó con las Juventudes Marianas Vicencianas. Ahora vuelve a hacer las maletas para desplazarse a Madrid. Va en tren y regresa en autobús tras compartir el fin de semana con entre 250 y 300 miembros de su congregación: “Cuando supe que venía a España solo pensé en ir. Me junto otra vez con la gente de siempre y vivimos algo especial”.

Lo que más le atrae de esta visita es la cercanía que siente al escuchar al pontífice hablar en español. “Cuando habla en tu idioma parece que te está hablando a ti. Lo viví en Roma y es muy bonito. Además, es un papa que conoce España y eso también lo hace más cercano”.

Carlos sigue con interés los primeros pasos de León XIV. Destaca sus mensajes sobre los conflictos internacionales, la inmigración y la atención a las personas más vulnerables: “Me gusta que pida dejar la ideología a un lado y ayudar a quien lo necesita. Veo una continuidad con el papa Francisco”.

Sin embargo, por encima de cualquier discurso, lo que espera encontrar en Madrid es algo más sencillo. “Para mí el viaje habrá merecido la pena cuando estemos todos juntos escuchando un mismo mensaje. Hoy en día es difícil encontrar un motivo común que reúna a tanta gente”.

Una gran familia

María tiene 23 años y viajará con la pastoral juvenil. El año pasado no pudo acudir al Jubileo por motivos laborales y todavía siente que se perdió algo importante. “Me dio mucha rabia no poder ir. Cuando vi que León XIV venía a España pensé que tenía que aprovechar la oportunidad”.

Reconoce que guarda un gran cariño a Francisco y que siente curiosidad por conocer mejor al nuevo pontífice: “Con lo poco que lleva en el cargo me hace mucha ilusión que haya venido a España y poder verlo”.

Lo que más le está sorprendiendo es la movilización que está generando la visita: “Ves que la gente se está volcando y que hay respeto. Eso me gusta mucho”.

Si pudiera mantener una conversación con León XIV, antes que nada le daría las gracias: “Ser la cabeza de la Iglesia hoy en día es un marrón. La situación del mundo es complicada y la Iglesia está constantemente en el punto de mira”.

María espera regresar con una sensación muy concreta: la de pertenecer a algo más grande. “A veces eres la única joven en una misa y puedes sentirte sola. Allí recuerdas que los cristianos somos una gran familia y que la gente joven también se mueve”.

Por eso ha animado a quienes aún dudan si acudir: “Quizá no vuelvan a tenerlo tan cerca. El anterior papa no vino a España. Si tienes un mínimo interés, aprovecha. Es una oportunidad histórica y solo puedes sacar cosas buenas”.

Cada aragonés viaja a Madrid de una forma distinta. Unos irán en autobús, otros en tren. Algunos esperan escuchar mensajes que les inspiren, otros simplemente quieren compartir la experiencia con miles de personas que comparten su fe. Todos coinciden en algo: no quieren quedarse con la sensación de haber dejado pasar la ocasión.