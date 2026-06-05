De Zaragoza a Salou para celebrar el final de la PAU: "Cada descanso que hacíamos de estudiar era para hablar del viaje. Tenemos muchas ganas"

Lola López y Carolina Revenga tienen un destino: Salou. Las dos jóvenes aragonesas viajan este sábado a la comunidad vecina para celebrar el final de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) y de 2º de Bachillerato. El final de los exámenes. "Llevamos hablando del viaje desde el año pasado", cuenta Carolina. Alquilaron los apartamentos a principio de este curso, y como son un grupo de doce amigas se van a dividir en dos pisos, seis en cada uno.

Lola y Carolina han organizado la mayor parte del viaje por su cuenta. Los apartamentos los alquilaron aproximadamente en octubre. "Vamos a unos que deben ser los típicos para estas fechas, que deben preparalos para Salou porque mucha gente va allí", indica Lola. El viaje de ida lo hacen en AVE todos los amigos del curso, que son más de treinta, y el de vuelta en autobús. "Es lo que mejor nos salía de precio", comparte.

La única excepción son las entradas de las discotecas, que las cogieron "todas de golpe con gente que lo prepara", explica. Era lo más sencillo porque sus planes, al menos por ahora, incluyen salir todos los días de fiesta. "Pero luego ya se verá. Vamos a ir a Flashback, La Cage e igual a Tropical un día que nos queda suelto", relata. Esa será su semana: playa, piscina y "no hacer absolutamente nada". También Carolina lo cuenta así. "Algún día iremos a la playa, pero no creo que muchos, y por las tardes a la piscina del hotel a pasar el día hasta que llegue la noche para volver a salir", detalla. "Son vacaciones", apunta Lola.

El único inconveniente con el que se han encontrado es el clima. "Nos da lluvia, pero ya nos hace hasta gracia porque nos ha llovido en todos los viajes de estudios, en la graduación de Bachillerato, en todo", comparte Lola entre risas. Pero es un viaje que, como comparte Carol, llevan esperando "mucho tiempo".

"Ha sido un tema muy presente entre los del curso y los amigos. Cada descanso que hacíamos de estudiar para la PAU era para hablar sobre Salou. En general, tenemos todos muchas ganas, y además es el último viaje que hacemos el curso entero junto y el grupo de amigos", señala Carolina.

"El viaje a Salou ha sido un tema muy presente entre los del curso" Carolina Revenga — Estudiante de Aragón que viaja a Salou

La joven estima un desembolso cercano a los 400 euros, que se desgranan en cerca de 230 euros en el apartamento, 120 euros por dos packs de entradas y otros 25 euros para una White Party el primer día, 45 euros en transporte (15 la ida en AVE, 30 la vuelta en autobús) y lo que cree que se gastarán en comprar comida y bebida, que lo estima en 50 euros.

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Pero puede la ilusión, el entusiasmo. "Mucha gente nos ha dicho que este será uno de los mejores veranos de nuestra vida y tenemos muchas ganas de empezarlo y por fin descansar después del curso esforzándonos y estudiando para sacar con nota tanto Bachillerato como la PAU", resume Carolina.