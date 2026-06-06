Aragón invierte más de 575 millones de euros en el futuro del medio rural a través del PEPAC

El Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) 2023–2027 no es solo una línea de ayudas para Aragón: funciona como una palanca de transformación en el medio local. Su previsión final apunta a una inversión global de 575 millones de euros, dentro de un modelo de financiación que ha contado con reconocimiento expreso de su buena gestión en periodos anteriores. Pero, más allá de las cifras, el plan busca dejar una huella concreta en el territorio: más empleo, más jóvenes incorporados, explotaciones más modernas y una red de iniciativas público-privadas que ha impulsado a la población rural aragonesa.

Ese impacto se mide, sobre todo, en personas. El PEPAC contribuye a la creación de empleos directos, con una presencia muy significativa de jóvenes y mujeres, y facilita la incorporación de jóvenes agricultores gracias a 57,5 millones de euros movilizados en el ámbito sectorial. El resultado no es menor: en un contexto de despoblación y relevo generacional frágil, el plan ayuda a sostener una actividad que de otra forma sufriría consecuencias difíciles de revertir.

Varias líneas de actuación

En este contexto, existen varias iniciativas que resultan decisivas para lograr los objetivos propuestos. Arrocera del Pirineo representa una de esas apuestas, buscando convertir el conocimiento en valor añadido para el territorio. José Vicente Murillo, presidente de la cooperativa, explica que el proyecto “investiga sobre técnicas de cultivo y comportamiento del arroz para mejorar decisiones y afinar el modelo productivo”. La información es poder, dice, y gracias a ello ya se han podido prevenir daños de plagas mediante métodos respetuosos con el medioambiente.

Esa transferencia de conocimiento es, de hecho, uno de los motores de modernización del campo aragonés. Leticia Izquierdo, técnica en la Cooperativa de Zuera, es una de las personas que se encarga de que los datos científicos y la experiencia diaria de los agricultores vayan de la mano. La demostración directa permite que las buenas prácticas se entiendan mejor y se apliquen con mayor facilidad, y su mensaje es claro: “si se quiere ganar rentabilidad y adelantarse a la normativa, estas formaciones son necesarias”.

Leticia Izquierdo, técnica en la Cooperativa de Zuera. / Gobierno de Aragón

No obstante, más allá de la aplicación de los últimos avances, las inversiones del PEPAC marcan una dimensión humana mucho más directa, donde cobra sentido apuntalar y dar continuidad a los legados familiares del campo. Sara Lorente es un ejemplo de ello. Su explotación abarca trufa, almendro, cereal, ganadería porcina, y una dedicación que exige no solo planificación, sino asesoramiento técnico para sacarla adelante. “Porque la PAC ya no se puede abordar como un trámite más, sino como una parte central de la viabilidad del negocio”, indica.

También en Lanaja, Carlos Torres encarna la importancia de unas ayudas que no solo le facilitaron comenzar su proyecto, sino que materializó una decisión vital “que llevaba un estigma desde el colegio”. Él mismo reconoce que, hasta pocos días antes de incorporarse, tenía claro que su futuro estaba lejos del pueblo. Fue su hermano, agricultor, quien le propuso sumarse a la explotación familiar, y ese gesto, unido al respaldo económico del programa, fue crucial. “Si no llega a ser por estas ayudas, yo ni siquiera me habría incorporado”, resume.

Carlos Torres, ganadero en Lanaja. / Gobierno de Aragón

A esa lógica de superación responde también La Calandina, una cooperativa que ha contribuido de manera decisiva a transformar la economía agrícola de la zona de Calanda. Su presidente, Ramón González, subraya que la suma de agricultores al proyecto “ha permitido defender mejor el producto y afrontar inversiones que, sin ayudas, habrían sido inasumibles”. En apenas un cuarto de siglo, la entidad ha pasado de mover un millón de kilos de fruta a superar los 6,5 millones, un salto que refleja la dimensión de permanecer unidos.

El capítulo de la colaboración público-privada a través de los fondos Leader completa el retrato de un PEPAC que no se limita a financiar actuaciones aisladas. Según Nacho Robledo, uno de los beneficiarios y gerente de Queso d’Estrabilla, este plan ha dado la posibilidad a pequeños empresarios para poder empezar su proyecto “y acelerar una evolución que, sin ese empuje, habría sido mucho más lenta”.

El capítulo de la colaboración público-privada a través de los fondos Leader completa el retrato de un PEPAC que no se limita a financiar actuaciones aisladas. / Gobierno de Aragón

Esa orientación refuerza una idea que atraviesa todos los testimonios: cuando las políticas públicas se diseñan desde el territorio y para el territorio, el resultado no es solo una ayuda puntual. El Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023–2027 ya ha ayudado a cubrir las necesidades de varios proyectos de vida que explican mejor que cualquier balance administrativo por qué el campo sigue siendo una cuestión de estado. Ha demostrado que conservar, producir y habitar el territorio no son objetivos contrapuestos. Son, precisamente, las condiciones para que Aragón siga teniendo futuro en sus pueblos.