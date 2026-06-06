El Gobierno de Aragón vuelve a pedir por carta a Marlaska "reforzar la presencia de la Guardia Civil" tras el crimen de Caspe

El Gobierno de Aragón vuelve a ponerse en contacto con el Ministerio del Interior para reclamar más presencia de la Guardia Civil en las zonas rurales de la comunidad autónoma. En concreto, el Ejecutivo que lidera Jorge Azcón (PP) pide ahora al ministro Fernando Grande-Marlaska un mayor despliegue de efectivos en la Comarca del Bajo Aragón-Caspe. La comunicación de la DGA se realizó horas después del reciente asesinato en la capital comarcal, que terminó con la vida de un joven valenciano de 27 años y con el supuesto culpable en la prisión de Zuera desde este viernes, después de una persecución de película el jueves.

En una carta enviada desde la consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, el Gobierno de Aragón traslada "nuevamente una preocupación que afecta a la seguridad de una parte importante de nuestro territorio". El consejero Roberto Bermúdez de Castro, que firma la misiva, le recuerda a Marlaska que la falta de efectivos en el mundo rural ha sido "objeto de reiteradas demandas por parte de las instituciones locales y de los propios vecinos".

Bermúdez de Castro precisa en Caspe la necesidad de "reforzar los medios y efectivos" de la Guardia Civil. La petición se extiende al resto de la comarca, para la que reclama al ministro competente "una presencia permanente y una adecuada capacidad de respuesta durante las 24 horas del día".

"La situación de Caspe reviste una especial importancia por todo lo que usted conoce", desarrolla Bermúdez de Castro en la carta, en la que destaca que "las administraciones locales y los ciudadanos de la zona vienen trasladando de forma reiterada su preocupación por la insuficiencia de medios". El consejero aragonés de Interior afirma que las peticiones de los habitantes de esta comerca llegan para "reforzar la presencia de la Guardia Civil para atender adecuadamente las demandas de seguridad de la comarca".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. / EFE / Mariscal

Por estos motivos, la DGA le pide a Interior que "con carácter prioritario" se atreva a solucionar la situación en el entorno de Caspe, con "la ampliación" del número de efectivos, pero también con "la adopción de las medidas necesarias para garantizar la cobertura permanente" de los efectivos de la Guardia Civil en la zona.

Bermúdez de Castro recuerda en un fragmento de la carta que Aragón presenta "unas características geográficas y demográficas singulares". Unas cuestiones que juegan a la contra de la comunidad autónoma en el reparto de agentes, ya que las patrullas, con pocos efectivos desde hace tiempo como también denuncian las organizaciones de profesionales, tienen que hacer frente a grandes espacios de terreno.

"La extensión de nuestro territorio, la dispersión de la población y las largas distancias entre núcleos urbanos exigen una dotación suficiente de efectivos que permita prestar un servicio de seguridad eficaz y en condiciones de igualdad al conjunto de los ciudadanos", resume Bermúdez de Castro, que reclama que esta protección debe llegar a todos los ciudadanos "con independencia de su lugar de residencia".

Cierra la comunicación del Gobierno de Aragón apelando a "la colaboración entre instituciones" y el trabajo conjunto hacia el objetivo de ofrecer "los mejores servicios públicos posibles y, especialmente, a garantizar un derecho tan esencial como es la seguridad".