El hotel de un pueblo de Aragón con habitaciones tipo cubo perfecto para ver el eclipse: "Un lujo poco convencional"

La expectación ante el gran eclipse solar del próximo 12 de agosto es máxima. El fenómeno, que se podrá ver en todo su esplendor desde una amplia franja de Aragón, apenas durará un máximo de algo menos de 2 minutos, pero ese breve espacio de tiempo no es un obstáculo para que cientos de miles de personas hayan condicionado sus planes a ese momento. Según las previsiones del Gobierno de Aragón, la comunidad atraerá a entre 250.000 y 400.000 personas.

No es una cita cualquiera. España -con Aragón como uno de los territorios privilegiados- será uno de los lugares del mundo donde mejor se podrá ver el eclipse y será el primero total visible desde la península desde 1905. Entre este año y el 2028 habrá otros dos.

Para tratar de poner orden ante el aluvión de personas que se prevé que lleguen para la cita, la DGA ha diseñado 7 grandes puntos oficiales de observación, que acogerán a 65.000 personas, y serán el antiguo aeródromo de Calamocha, MotorLand en Alcañiz, la estación de esquí de Javalambre en Camarena de la Sierra, el polígono de Cariñena, el polígono de Épila, Ariza y Monreal del Campo. El resto de los previstos, se dispersarán por el territorio.

El hotel perfecto para ver el eclipse

En Aragón habrá 152 municipios desde donde se podrá ver el fenómeno en todo su esplendor y duración (1 minuto y 42 segundos), aunque no quiere decir que sean los únicos. Fuera de esa franja que incluye el sur de la provincia de Zaragoza y el norte de la de Teruel, también será visible, aunque durante un espacio de tiempo de unos segundos menos.

Esto se ha traducido en un aluvión de reservas en alojamientos de todo tipo en la zona para vivir de primera mano el eclipse y, en el municipio de Monroyo, en la comarca del Matarraña (Teruel) hay uno que es perfecto.

Vistas desde una de las habitaciones "kubo" del hotel Consolación de Monroyo / Hotel Consolación

Situado en un enclave privilegiado, rodeado de naturaleza, alejado de focos de luz y aislado del trasiego mundano, este hotel presume de un "lujo poco convencional" con sitio para 26 personas. Se trata de Consolación, un hotel boutique de diseño, aislado, con una singular propuesta gastronómica y estético.

Uno de sus mayores atractivos es el diseño de sus habitaciones. Las más reconocibles son las de tipo "kubo" -según su nomencaltura-, que son módulos de madera con una cristalera que permite una visión panorámica y total del exterior. Según la web oficial, los kubos tienen 36 m², bañera excavada en suelo de pizarra negra, chimenea colgante y una gran pared acristalada abierta al paisaje. También hay habitaciones en la zona de la ermita/refugio y una habitación barroca de 46 m² con chimenea y estética más clásica.

Piscina del hotel Consolación / Hotel Consolación

El hotel cuenta también con una selecta piscina donde refrescarse y ver una bella puesta de sol excavada dentro de una roca bajo la sombra de una encina. Entre los servicios que ofrece también están varios tipos de masajes para aliviar la tensión de las cadenas musculares y reflexología podal y un menú degustación formado por una ensalada tibia de hinojo con naranja sanguina y sardina ahumada; gazpacho de albaricoque y jengibre con bacalao ligeramente ahumado; atún con ensalada fresca y romesco blanco; solomillo de ternera con cebolla asada y chimichurri de hierbas de Consolación; granizado balsámico de pepino con melón; y la joya fresca del verano (mango, maracuyá y coco) por 63 euros por persona.

Qué ver en Monroyo

Monroyo es un pueblo pequeño de poco más de 300 habitantes censados en la comarca turolense del Matarraña e ideal para hacer una escapada. A pesar de no tener el tirón de otros pueblos de la comarca como Valderrobres o Calaceite, mantiene igualmente una esencia medieval con sus calles empedradas, trazado urbano con salientes y arcos renacentistas y góticos.

Vista panorámica de Monroyo / Turismo Aragón

Entre los principales atractivos está el caso histórico, el portal de Santo Domingo, el único de los cuatro que conserva Monroyo en su antigua muralla, su iglesia parroquial del siglo XVI con su torre cuadrada de piedra de sillería o la plaza de Josa, la lonja y la antigua cárcel.

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A ello hay que sumar los planos no materiales, ya que es un punto inigualable si vas en busca de calma, relax y reencontrarte con la naturaleza.