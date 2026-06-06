Ibercaja reconoce a 388 empleados en una edición especial de sus premios internos por el 150 aniversario

Ibercaja ha reconocido la labor de 388 empleados de la red de oficinas y de los servicios centrales en una nueva edición de los premios internos ‘Somos Excelentes’, una iniciativa con la que la entidad distingue cada año las actuaciones más destacadas de las personas y equipos que forman parte de la organización. La ceremonia se ha celebrado este sábado en Zaragoza en el marco del 150 aniversario del banco, una efeméride que la entidad ha querido vincular también al papel de su plantilla en la evolución del grupo.

En esta edición especial se han otorgado 150 reconocimientos, uno por cada año de historia de Ibercaja, a un total de 388 profesionales distinguidos por su desempeño, compromiso, capacidad de servicio y contribución a la cultura corporativa de la entidad. Los premios ‘Somos Excelentes’ buscan visibilizar comportamientos ejemplares dentro del banco y reforzar valores como la cercanía al cliente, el trabajo en equipo, la responsabilidad y la vocación de mejora continua.

Un siglo y medio de historia

La celebración llega en un año especialmente simbólico para Ibercaja, que conmemora siglo y medio desde la apertura en 1876 de la primera oficina de la antigua Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza. La entidad afronta este aniversario convertida en uno de los diez mayores bancos españoles, con más de 110.000 millones de euros de volumen de negocio, 1,7 millones de clientes, cerca de 900 oficinas y más de 5.200 empleados.

El banco ha aprovechado esta efeméride para reivindicar su modelo de banca independiente, con centro de decisión en Zaragoza, fuerte arraigo territorial y una estructura accionarial controlada íntegramente por fundaciones procedentes de antiguas cajas de ahorros.

Programación especial

Dentro de esa conmemoración, Ibercaja ha desplegado una programación especial que incluye actividades culturales, sociales, empresariales e institucionales durante doce meses. La exposición '150 años moviéndonos por ti', inaugurada en la sede central de la entidad en plaza Paraíso, recorre la historia del banco a través de documentos, fotografías, piezas históricas y referencias a sus principales hitos económicos y sociales.

También están previstas iniciativas como encuentros empresariales sobre compañías con legado, una gira cultural junto al Teatro Real, una gala institucional en septiembre en el Auditorio de Zaragoza y un gran encuentro final con empleados en mayo de 2027.

El reconocimiento a la plantilla encaja así dentro del mensaje central de un aniversario que trata de conectar la historia de Ibercaja con su futuro y subrayar que su transformación no se entiende solo desde las cifras y la evolución financiera, sino también desde la aportación de quienes han sostenido el proyecto durante generaciones.