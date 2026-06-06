Incertidumbre entre alcaldes del PAR a un año de las municipales: "Cada uno decidirá si sigue y con quién sigue"

El fichaje del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor del presidente de Jorge Azcón está elevando las elucubraciones sobre el futuro del partido y, sobre todo, sobre cómo se presentarán las históricas siglas del centro aragonés en las próximas elecciones municipales de 2027. El sentimiento más repetido es la "incertidumbre" acerca de la decisión que tomará la dirección de la formación en este próximo ciclo electoral coincidiendo con el último acercamiento del líder del PAR al presidente del PP en Aragón.

Quienes han formado parte de la Ejecutiva del partido en los últimos tiempos consideran que este movimiento de Izquierdo implica un acercamiento tal al presidente aragonés que "dificulta" que dentro de un año ambos partidos presenten proyectos independientes y que sean contrincantes en las urnas. Lo cierto es que no hay nada decidido. El fichaje de Izquierdo por parte de Azcón no conlleva un acuerdo político ni programático, o al menos este no se ha firmado todavía entre los dos partidos, por lo que las nuevas circunstancias han abierto el debate entre quienes ostentan a día de hoy algunas de las principales alcaldías del PAR en Aragón.

Imagen de archivo de una reunión de la Ejecutiva del PAR, presidida por Alberto Izquierdo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Los hay que no quieren opinar del asunto en público, pero que trasladan sus dudas de cómo se desarrollarán los próximos acontecimientos, y otros piden "tiempo al tiempo", ya que consideran que falta mucho todavía para tener que decidir listas y formalizar compromisos con un partido u otro. Sin embargo, en el PP y el PSOE ya han empezado el descuento para conseguir el mayor número de listas electorales.

"Todos los movimientos que se hacen a nivel político repercuten en las candidaturas"

"No sabemos lo que va a pasar dentro de un año, pero todos los movimientos que se hacen a nivel político repercuten en las candidaturas", considera el alcalde de Mora de Rubielos, Hugo Arquímedes, que expresa que "habrá muchos alcaldes que decidirán irse donde quieran". Para él, el futuro del partido y de las siglas debería "decidirse entre todos" y ha calificado la situación actual de la formación como un "castillo de cartas en el aire".

"Lo que está claro es que, a la hora de decidir, cada uno será independiente de hacer lo que quiera", añade. "Habrá muchas personas a las que les dé igual presentarse por unas siglas o por otras, y otros que no querrán identificarse bajo determinadas siglas. Y habrá quien aprovechará para jubilarse", expresa.

"No lo he decidido"

Arquímedes aún no ha decidido cuál será su decisión y reconoce que no le han llamado "de ningún otro partido". Y aunque afea que "las formas no fueron las mejores" a la hora de comunicar el fichaje de Izquierdo, sí cree que su presencia cerca de Azcón puede beneficiar a los alcaldes como él. "Queda un año de legislatura y habíamos perdido el contacto directo con la DGA, pero no sé si esta era la mejor fórmula", añade.

Desde Illueca, su alcalde, Javier Vicente es de los que piensa que falta mucho tiempo para tener que tomar una decisión sobre las listas electorales y recuerda que la situación en cada municipio es particular. "Yo aquí estoy gobernando con el PSOE, porque el PP no nos apoyó. En los pueblos se apoya más a los candidatos que a los partidos", considera, a la par que se muestra a favor del fichaje de Izquierdo por Azcón. "Yo veo bien que haya un presidente del PAR que asesore en el Gobierno de Aragón: no veo que la situación haya cambiado respecto de lo que teníamos antes", expresa.

Vicente asegura que su pueblo tiene "tantas cosas pendientes, como la reindustrialización, la atracción de empresas o la reapertura de la hospedería", que por ahora no dedica mucho tiempo a estas cuestiones políticas. "Tengo mucho trabajo por delante como para fijarme ahora en esto", concluye.

El alcalde de Albarracín, Dani Úbeda, junto a Azcón, Biel, Vaquero y Jiménez, esta semana en Albarracín. / Gobierno de Aragón

Las decisiones, "en los órganos"

Desde Albarracín, su alcalde, Dani Úbeda, insiste en que "cualquier decisión sobre el futuro del partido se tiene que decidir en los órganos del partido", pero reconoce que el paso de Izquierdo "sí que se puede interpretar como un acercamiento al PP". "Tuvimos una asamblea provincial en marzo, después de las elecciones, y se dijo que teníamos que tener otra. Para mí, antes de hacer cualquier movimiento, las decisiones se tienen que tomar en el seno del partido", recalca el alcalde, que coincide en que "falta mucho tiempo" para definir las candidaturas de 2027.

"El partido tiene que decidir su futuro, no es cuestión personal de un alcalde"

Úbeda subraya que "la asamblea provincial y la Ejecutiva Regional del partido se tienen que convocar: no digo nada distinto de lo que ya dijera el presidente después de las elecciones". Y es que considera que "es el partido el que tiene que decidir qué pasa con el partido, no es cuestión personal de cada alcalde".

El PAR ostenta 90 alcaldes en el territorio y más de 300 concejales en las tres provincias, por lo que la decisión que adopte de cara a las elecciones de 2027 serán claves no solo para su futuro, sino que impactarán también en los resultados de otras formaciones políticas.