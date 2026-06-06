Indignación entre alcaldes del PP de Teruel por el fichaje del presidente del PAR como asesor de Azcón: "Es una humillación"

El fichaje del presidente del Partido Aragonés (PAR), Alberto Izquierdo, como asesor personal del presidente del Gobierno de Aragón y líder del Partido Popular en la comunidad, Jorge Azcón, ha causado un importante revuelo no solo en las filas aragonesistas sino también entre los alcaldes, concejales y diputados provinciales conservadores. Un comunicado compartido a través de un grupo de Whatsapp con la participación de decenas de alcaldes y ediles turolenses del PP pone en cuestión el nombramiento y denuncian que la decisión se haya tomado sin contar en modo alguno con la opinión de los cargos del PP en el territorio.

Aunque ponen sobre la mesa el aviso de que podrían dimitir de sus cargos si no se da marcha atrás al nombramiento de Izquierdo, algunos de los impulsores de ese documento reconocen que trata de una "medida de presión" que busca mostrar "el gran descontento" por una contratación "que no ha gustado a nadie en la provincia de Teruel".

Alberto Izquierdo, en la noche electoral del pasado 8 de febrero en la que el PAR perdió su representación. / Pablo Ibáñez

Según adelantó Heraldo y ha podido confirmar este diario, las aguas andan tan revueltas que el presidente de Aragón y líder del PP, Jorge Azcón, ha optado por calmar los ánimos a través de una reunión que se celebrará este martes, en Zaragoza. En ella está prevista la participación del actual presidente provincial del PP, Joaquín Juste, que es a su vez presidente de la Diputación Provincial de Teruel, y que en las próximas semanas dejará el cargo de líder del partido en la provincia. En la reunión también está citada Emma Buj, alcaldesa de Teruel, que es la única candidata para suceder a Juste como presidenta del PP de Teruel. Y también asistirá a la reunión con el presidente el diputado del PP en la DPT y alcalde de Camarena, Francisco Narro.

Por este mismo motivo, unos y otros guardan ahora silencio hasta escuchar al presidente del partido y líder del Ejecutivo aragonés, en busca de una solución ante uno de los fichajes más polémicos de los últimos años entre los asesores del presidente.

"Es una absoluta humillación para nosotros, porque Alberto Izquierdo es una persona que no es querida por nadie del PP en la provincia", explican los firmantes de una carta en la que también se denuncia que la decisión "se tomó en Zaragoza sin tener en cuenta en nada a los de Teruel".

Joaquín Juste y Emma Buj, en una imagen reciente del PP de Teruel. / PP TERUEL

"Hay mucha gente enfadada porque se haya acogido a Izquierdo en el PP"

La carta empezó a circular el pasado jueves, poco después de que se conociera la contratación como asesor del presidente del PAR. "Hay malestar en muchos pueblos y comarcas que han sufrido a este PAR y hay mucha gente que está enfadada porque se haya acogido a esta persona en la dirección del partido. Que entre a un ámbito tan cercano al presidente alguien que forma parte de otro partido, entiendo que haya generado mucho malestar", comenta otro alcalde del PP que "personalmente" no había tenido "problemas anteriores" con Izquierdo.

Otro alcalde que simpatiza con el contenido de la carta pide ahora "calma y tranquilidad" después de una contratación que "ha soliviantado a todos, alcaldes del PP y alcaldes del PAR". "Vamos a esperar a ver cuál es el resultado de la reunión del martes y, después, hablaremos", explican.