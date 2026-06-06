La inversión en fondos bate un nuevo récord en Aragón y ya equivale a la mitad de su riqueza

Los aragoneses siguen demostrando que, cuando se trata de ahorrar, no solo guardan dinero, también buscan rentabilidad. En un año marcado por la volatilidad internacional, las tensiones geopolíticas y las dudas sobre la evolución de la economía mundial, los inversores de la comunidad volvieron a confiar de forma masiva en los fondos de inversión. El patrimonio acumulado en estos productos alcanzó los 25.876 millones de euros al cierre de 2025, un nuevo máximo histórico que consolida a Aragón como uno de los territorios donde más arraigada está la cultura de la inversión financiera.

La cifra supone un incremento anual del 12,6%, equivalente a 2.896 millones de euros más que un año antes, según el último informe del Observatorio Inverco (Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) sobre la distribución territorial de los fondos de inversión. El crecimiento se explica tanto por la buena evolución de los mercados financieros como por las nuevas aportaciones realizadas por los partícipes, en un ejercicio en el que los fondos españoles registraron sus mayores suscripciones netas desde 2014.

Aragón mantiene así una posición de referencia en el panorama nacional. Con apenas el 2,8% de la población española, concentra el 5,7% de todo el patrimonio invertido en fondos de inversión del país, el doble de lo que le correspondería por peso demográfico. Solo Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana gestionan un volumen superior de activos.

La mayor relación entre fondos y depósitos de toda España

La comunidad aragonesa sigue liderando uno de los indicadores que mejor reflejan la sofisticación financiera de sus ahorradores: la ratio entre patrimonio en fondos y depósitos bancarios. Por cada 100 euros que los aragoneses mantienen en cuentas corrientes y depósitos, otros 66 euros están invertidos en fondos. Ninguna otra comunidad autónoma alcanza ese nivel. La media española se sitúa en el 30,9%.

La distancia es aún más llamativa si se compara con hace apenas tres años. Desde 2022, el peso de los fondos sobre los depósitos se ha incrementado más de ocho puntos porcentuales en España y seis puntos en Aragón solo durante el último ejercicio. La comunidad se mantiene por delante de territorios tradicionalmente inversores como La Rioja, País Vasco o Navarra.

Este liderazgo responde, en gran medida, a la histórica implantación de Ibercaja y a una larga tradición de canalización del ahorro hacia productos de inversión, un rasgo diferencial que distingue a Aragón del resto del país.

La mitad de la riqueza anual

La relevancia de estos vehículos financieros en la comunidad se aprecia también al compararlos con la riqueza que genera la economía regional. El patrimonio invertido en fondos equivale ya al 49,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de Aragón, casi tres puntos más que un año antes. Solo País Vasco y La Rioja presentan una proporción superior.

La evolución resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta que hace poco más de una década el peso de los fondos sobre el PIB aragonés apenas superaba el 18%. El avance ha sido constante y ha convertido a la comunidad en uno de los grandes bastiones nacionales de la inversión colectiva.

Zaragoza, entre las provincias más inversoras

El protagonismo aragonés se explica, sobre todo, por Zaragoza. La provincia acumula 18.301 millones de euros invertidos en fondos y se mantiene como la quinta de España con mayor patrimonio gestionado, solo por detrás de Madrid, Barcelona, Vizcaya y Guipúzcoa.

Pero la gran singularidad vuelve a encontrarse en Teruel. La provincia turolense registra la mayor ratio de España entre patrimonio en fondos y PIB, con un 61,2%, situándose por delante de territorios tradicionalmente asociados a elevados niveles de ahorro. Además, la relación entre fondos y depósitos alcanza allí el 82,5%, también la más alta del país. Huesca tampoco se queda atrás y supera el 50% de inversión en fondos respecto a su PIB provincial.

Perfil inversor: prudencia aragonesa ante la incertidumbre La fotografía de las carteras revela además el perfil conservador de los inversores de la comunidad. El 58,4% del patrimonio invertido en fondos se concentra en productos monetarios y de renta fija, el porcentaje más elevado de toda España. La búsqueda de seguridad ha ganado terreno durante los últimos años gracias al retorno de las rentabilidades positivas en los activos de renta fija tras la subida de los tipos de interés. Los fondos garantizados apenas representan un 2,7% del patrimonio, mientras que los productos mixtos concentran el 26,7% y la renta variable un 12,2%, muy por debajo de regiones como Madrid o Cataluña, donde el apetito por el riesgo es mayor. La tendencia es especialmente visible en Teruel, donde casi dos tercios de todo el patrimonio invertido se encuentra en fondos monetarios o de renta fija. En Huesca la proporción ronda el 59% y en Zaragoza supera el 57%.

Más de 829.000 cuentas de partícipes

El crecimiento del patrimonio vino acompañado de un aumento del número de cuentas de partícipes. Aragón cerró 2025 con 829.353 cuentas vinculadas a fondos de inversión, un 7,1% más que el año anterior. La cifra marca un nuevo récord y confirma el creciente interés de los ahorradores por estos productos financieros.

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A nivel nacional, el patrimonio en fondos alcanzó los 450.889 millones de euros, tras crecer un 13%, mientras que las suscripciones netas rozaron los 32.500 millones. Inverco destaca que, por tercer año consecutivo, los fondos fueron el activo financiero que más dinero nuevo captó entre las familias españolas, incluso por delante de los depósitos bancarios.