Jorge Azcón, en la recepción del Papa León XIV: "Su palabra nos inspira"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este sábado en la recepción de autoridades organizada en el Palacio Real con motivo de la visita del Papa León XIV a España, que en esta ocasión no tendrá parada en Aragón.

El jefe del Ejecutivo aragonés ha destacado que, "como presidente de Aragón, es un inmenso honor dar la bienvenida a su santidad el Papa León XIV en su visita a España".

A través de sus redes sociales, Azcón ha asegurado que la visita oficial del pontífica es "un acontecimiento histórico que millones de españoles viven con ilusión, esperanza y profunda devoción, y en el que Aragón debía estar presente".

"La visita del Papa es siempre una gran noticia. Su palabra, sus valores y su mensaje de concordia nos inspiran a construir una sociedad más humana y más justa, más allá de las creencias de cada uno", ha defendido Azcón en su mensaje.

El discurso del papa

Una vez concluidos los saludos en el Salón del Trono, León XIV ha pronunciado en el Salón de Columnas del palacio un primer discurso cargado de referencias políticas nacionales e internacionales, que ha seguido a la intervención de Felipe VI. León XIV se ha dirigido a las numerosas autoridades congregadas, tanto como políticas, económicas, eclesiásticas y judiciales.

Entre ellas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trece ministros, presidentes autonómicos -desde el catalán Salvador Illa a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, además del presidente aragonés, Jorge Azcón-, así como el líder del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el del Senado, Pedro Rollán, o el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.

"Vengo ante ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al Evangelio, así como una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta nación", ha expresado el pontífice, buen conocedor de España, país que ha visitado anteriormente hasta en medio centenar de ocasiones.

León XIV ha invitado "a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad".

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"Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad, necesitamos trascendencia", ha dicho.