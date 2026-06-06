Los jóvenes de Zaragoza parten hacia Salou para empezar el verano: "Esperamos pasarlo muy bien, y si se puede ligar..."

Y llegó el esperado día. Miles de alumnos han partido desde Aragón hacia Salou este sábado 6 de junio para comenzar una semana de fiesta y vacaciones y cerrar por todo lo alto el que varios describen como "un curso muy duro". Los autobuses de la empresa FunTour han empezado a salir de Zaragoza a las 9.00 horas, con dos viajes cada media hora, cientos de jóvenes cargados con maletas y unos cuantos padres que los han despedido entre ilusión y temor.

"Vamos a celebrar el final del curso porque ha sido un curso muy duro, que al final lo hemos pasado todas juntas y queríamos celebrarlo todas juntas también", ha expresado Kira Escanero, que viajaba junto a su amiga Ainhoa, entre otras muchas. "Teníamos muchas ganas de hacer un viaje todas juntas", ha añadido. A su alrededor, más y más jóvenes que cargaban las maletas en el autobús.

"Nuestros planes son salir mucho, que nos lo merecemos", ha indicado Kira, y ha añadido Ainhoa: "Y en casa, pues estar hablando, hablar de todo lo que no hemos podido este curso". "No hemos podido salir casi, no nos hemos podido ver casi y esta es la oportunidad", ha aclarado Kira. Las jóvenes empezaron a planificarlo a principio de curso, cuando contactaron con la empresa FunTour para que les organizara todo el viaje. Allí estarán hasta el sábado que viene.

El mismo itinerario seguirán Iván Diester y sus amigos, que a las 10.15 horas de la mañana esperaban a coger el autobús que marca el inicio de su verano. "Nos vamos a Salou y vamos a pasárnoslo muy bien y a olvidarnos de la PAU y de todo el curso, que hemos estado sufriendo", ha compartido. Las ganas son muchas y, los planes, "salir de fiesta, ir a la playa y socializar con la gente".

Los alumnos de Zaragoza se marchan a Salou para celebrar el final del curso. / Jaime Galindo

Isabel Puente, otra joven viajera con destino a Salou, ha citado algunas de las discotecas en las que pasarán las noches de esta semana los aragoneses: "Tropical, La Cage y FlashBack". Su plan también pasa por "beber, salir de fiesta y poco más". Su amiga Emma ha añadido "ir a la playa, a la piscina, tomar el sol" y ponerse "morenas". "Es disfrutar, que hemos acabado Bachillerato, la PAU y todo", ha resumido una tercera estudiante, Irene.

Los mismos planes ha organizado otro joven que estaba a punto de coger el autobús: "Salir de fiesta todas las noches, comer y a la playa por la mañana". A su lado, Mireia Lozano ha concretado que para esta semana han contratado "una fiesta en barco, el torneo de volley playa y las entradas de las discotecas. "Nos lo han organizado todo y muy bien, la verdad", ha celebrado.

Erika Concha, otra amiga del grupo, ha compartido: "Vamos a desconectar mucho, a pasárnoslo bien". La joven ha expresado que las amigas esperaban con ansia este viaje de final de curso. "Creo que teníamos más ganas de Salou que de acabar el Bachillerato", ha dicho. Empezaron a planificarlo ya en enero.

Algo más se adelantaron Jorge Abad, Carlos Alonso y otro amigo más, que contactaron con la agencia a comienzo de curso y que sienten que esta les ha "facilitado todo". "Estamos muy contentos", ha compartido. En su habitación dormirán ocho amigos, pero van más compañeros del curso con los que también tienen buena relación.

"Vamos a Salou a pasarlo muy bien, mucho jolgorio y mucho disfrute", ha resumido Carlos. Jorge ha compartido las razones: "Venimos de unos días muy duros que no han salido como esperábamos pero ahora toca ir a Salou. Algunos van a ahogar las penas, otros a pasarlo bien. Nosotros iremos a la primera opción".

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La forma de ahogar las penas será la playa, la piscina y la fiesta. "Salir a tomar algo por las noches y, por el día, disfrutar y comer todos juntos. Y la playa también", ha indicado el tercer amigo. Es el comienzo de su verano. "Esperamos pasarlo muy bien, disfrutar mucho y si se puede ligar...", ha dicho.