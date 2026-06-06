Primer chapuzón con bajada de temperaturas en las piscinas de Zaragoza

Los zaragozanos ya han podido darse los primeros chapuzones del año en las piscinas municipales, que han abierto este sábado sus puertas en todos los centros del Ayuntamiento de Zaragoza, salvo en el Palacio de los Deportes, que abrirá el próximo lunes día 8. Los primeros baños han venido acompañados de una leve bajada de las temperaturas, con unos 26ºC en el centro del día, lo que ha hecho que el estreno no haya sido masivo en este 6 de junio.

Después de este estreno, todas las piscinas permanecerán abiertas hasta el 30 de agosto, salvo cuatro de ellas --Actur, Alberto Maestro, Delicias y La Granja-- que prolongarán la temporada hasta el 6 de septiembre. Así, las piscinas municipales volverán a convertirse este verano en otro de los espacios y refugios climáticos más buscados para hacer frente a las altas temperaturas en los próximosmeses.

Tímido primer baño en la temporada de piscinas del Ayuntamiento de Zaragoza. / Jaime Galindo

Novedades de la campaña estival

El ayuntamiento inicia la campaña con novedades, con la vista puesta en mejorar la "convivencia" en estos espacios públicos. Por eso, se limita el consumo de alcohol a los espacios de bar y pérgolas. Además, fuentes municipales recuerdan los "efectos nocivos que produce el consumo excesivo de alcohol en estas circunstancias, con una reducción de la capacidad de reacción ante situaciones de peligro, con afección al equilibrio y la coordinación, que conlleva riesgo vital para el usuario".

En segundo lugar, no estará permitido el uso de altavoces o dispositivos de audio que emitan sonido al entorno exterior, salvo en actividades expresamente autorizadas. Con esta medida se busca favorecer un ambiente de descanso y relajación en las zonas de estancia como césped, pérgolas, entre otros elementos.

Primeros bañistas del verano en las piscinas de La Granja. / Jaime Galindo

Por último, tampoco será posible el acceso a las instalaciones con patinetes, bicicletas y vehículos de movilidad personal, incluso cuando estén plegados o fuera de uso. Esta limitación se aplica sin perjuicio del derecho de acceso de las personas con discapacidad con sus dispositivos de movilidad o productos de apoyo, conforme a la normativa vigente en materia de accesibilidad y no discriminación.

77 euros el abono ordinario

Un año más, el Ayuntamiento de Zaragoza ha congelado las tarifas de los abonos de temporada, de los bonos de 10 y de las entradas de día, ofreciendo así precios populares notablemente más asequibles que el resto de grandes ciudades españolas. Los abonos se mantienen en 77 euros para adultos, 46,30 para menores de 18 años y 35 euros para la tercera edad. Las entradas de día para adultos costarán 4 euros de lunes a viernes y 4,70 los sábados y festivos. Los menores de 18 pagarán 2,70 entre semana y 3 euros los sábados y festivos.

Para la tercera edad, el precio será de 2,60 de lunes a viernes y 2,80 euros los sábados y festivos. Existen también precios reducidos para rentas bajas, familias numerosas o monoparentales y personas con discapacidad.

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Al igual que en los últimos años, en días de calor extremo, se aplicarán descuentos en las entradas diarias en caso de que se active el Plan Municipal de Protección Civil por altas temperaturas.