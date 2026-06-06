La reina Letizia vuelve al 'privilegio del blanco' en la visita del Papa con diseño aragonés

Pese a las dudas que pudiera haber sobre el color del vestuario de la reina Letizia durante la visita de León XIV, como no podía ser de otra manera, se ha impuesto el llamado 'privilegio del blanco', por el que las reinas católicas o reinas consortes de monarcas católicos pueden utilizar este color en las audiencias papales cuando el protocolo general, para el resto de mujeres, es que vistan de negro.

Doña Letizia ha recibido al pontífice con un diseño blanco de una de sus firmas de cabecera The 2nd Skin Co., liderada por el aragonés Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, con manga larga y cuello a la caja, en organza de seda natural con motivos florales y guipur de algodón. Un cinturón ancho en el mismo tono ceñía la cintura desde la que salía una falda midi de gran volumen.

Una creación que estrenó durante el viaje oficial de los reyes a Egipto en septiembre de 2025, que ha complementado con el mismo bolso blanco de aquella ocasión, aunque sí ha cambiado los zapatos por unos destalonados también blancos.

Como en encuentros anteriores con el santo padre, como sucedió en la audiencia que mantuvieron los reyes en el Vaticano en el mes de marzo, doña Letizia ha optado por no utilizar mantilla y dejar su cabello suelto.

Poder lucir el mismo tono que el papa es un símbolo de agradecimiento a las casas reales que se mantuvieron fieles a la Iglesia católica cuando en otros reinos se convirtieron a las iglesias protestantes. El llamado 'privilegio del blanco' es una prerrogativa que también ostentan la reina Sofía, Paola y Matilde de Bélgica, Charlene de Mónaco o María Teresa de Luxemburgo.

El diseño elegido por la reina Letizia lo firma un aragonés. / EFE

Después de recibir al papa en el aeropuerto, los reyes se han dirigido al Palacio Real adonde León XIV ha llegado escoltado por la Guardia Real hasta la Plaza de la Armería, en la que le han rendido honores y se han interpretado los himnos nacionales de España y el Vaticano.

En el Patio de Armas esperaban también la princesa Leonor y la infanta Sofía, a las que ha saludado en la tribuna de honor, ambas con vestidos negros de similar estructura. Las hijas de los reyes han cumplido con la recomendación del protocolo vaticano, en el que se solicitaba traje oscuro a los invitados.

Audiencia de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía con el Papa León XIV en el Palacio Real. / EFE

La princesa Leonor ha elegido un sencillo diseño negro de corte camisero con cuello mao, de manga larga con botonadura frontal, que ajustaba con un cinturón ancho y zapatos destalonados con tacón.

De nuevo, la princesa ha utilizado unos pendientes en forma de gota de la firma valenciana Boira Glass, una joyería artesanal en vidrio que fue muy afectada por la dana, y a la que tanto la reina como la princesa han querido mostrar su apoyo luciendo sus diseños.

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La infanta Sofía ha optado por un vestido negro de línea fluida, ajustado con cinturón lateral del mismo tejido y cuello en pico, con dos aberturas laterales que dejaban a la vista una bajo falda de gasa en blanco que ha complementado con unas bailarinas destalonadas.