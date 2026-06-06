Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parque de Atracciones ZaragozaReal ZaragozaCasademont ZaragozaCentro cívicoRestos de un hombreSuceso Caspe
instagramlinkedin

Del Embalse de Lanuza a las Gorgas de Puértolas: estas son las mejores playas controladas del Pirineo aragonés ideales para el verano

Aragón se consolida como destino para los amantes de la naturaleza y los deportes de aventura, gracias a sus pozas y playas de embalses que invitan al baño y al disfrute del paisaje

Las playas del interior de Aragón mantienen su calidad

Las playas del interior de Aragón mantienen su calidad / EL PERIÓDICO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Vanesa Lacambra

Zaragoza

El Pirineo aragonés es una de las zonas más visitadas durante los meses de la temporada estival para combatir las altas temperaturas con un baño resfrescante en algunas de sus piscinas naturales de aguas cristalinas. Aragón ofrece joyas naturales en forma de pozas en sus ríos y playas en embalses que sorprenden por su belleza, lugares muy solicitados por los aficionados al deporte de aventura y a los amantes de la naturaleza.

Algunas de estas zonas de baño se consideran "controladas" al ser áreas censadas oficialmente por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y aparecer en el Sistema Nacional de Aguas de Baño, donde se garantiza la calidad del agua y se aplican normativas de vigilancia para velar por la seguridad de los ciudadanos. Por este motivo, se recomienda permanecer en las áreas delimitadas y atender a las indicaciones de medios oficiales para mantener prácticas seguras en el agua.

Asímismo, desde la CHE se recuerda que el baño está prohibido en los entornos de las presas, así como en canales y balsas, y explican que las corrientes pueden arrastrar a los bañistas y existen remolinos.

Estas son todas las playas controladas de la provincia de Huesca

Río Aragón Subordán

Situadas en La Jacetania, en el Pirineo oriental, sus aguas claras, transparentes, sin contaminación y en buen estado, conservan a lo largo de todo el año la frescura que la nieve y el hielo le otorgan. Además su cuenca alta está catalogada como Punto de Interés Geológico de Aragón.

Río Aragón Subordán.

Río Aragón Subordán. / WIKIPEDIA

Embalse de Barasona

Ubicado en la Comarca del Somontano, entre los municipios de Graus y La Puebla de Castro, esta playa de interior en pleno Pirineo está equipada con embarcaderos acondicionados para la práctica del piragüismo o la navegación en barca. También podremos disfrutar de las planeadoras hinchables, alquilar un hidropedal o realizar cursillos de esquí acuático o windsurf o a sencillamente, darte un baño y sentirte como en una playa. 

Hidropedales en el Embalse de Barasona.

Hidropedales en el Embalse de Barasona. / HUESCA LA MAGIA

Embalse de Lanuza

Un paraíso para los amantes de los desportes acuáticos. De su práctica saben mucho en el embarcadero Suscalar, donde el paddle surf, las piraguas y los hidropedales ofrecen alternativas para todos los gustos. Este lugar que acoge uno de los festivales más famosos de Aragón (Pirineos Sur) es mágico, con la Peña Foratata ejerciendo de vigía y el recuperado pueblo de Lanuza completando la estampa pirenaica.

Así es Lanuza, el pueblo español de 'Frozen'.

Embalse de Lanuza, en la provincia de Huesca. / ISTOCK / STOCKPHOTOASTUR

Salto de Bierge

En plena Sierra de Guara, en el prepirineo oscense, es una de las zonas de baño más populares en la provincia de Huesca, por su fácil acceso y por la gran badina que hay junto al azud, que facilita tanto el baño como poder tomar el sol.

El salto de Bierge registra 20.500 bañistas

El salto de Bierge registra 20.500 bañistas / El Periódico de Aragón

Río Ara

Es un lugar de baño ideal para acudir con amigos y familia. Las aguas son tranquilas y transparentes. Se trata de una poza natural junto a un puente pero completamente adaptada para el baño gracias a su pequeña ladera, idóneo para extender una toalla o tumbarse para disfrutar del sol. Estas pozas se encuentran situadas en las zonas de baño de entre Boltaña y Fiscal, en la Comarca del Sobrarbe.

Río Bellós

El río Bellós discurre a la altura de Puyarruego (Puértolas), en el corazón de la Comarca del Sobrarbe, uno de los enclaves más populares del Pirineo aragonés para el baño en pozas naturales. Este río es un afluente del Cinca, siendo la pozas de este municipio las más visitadas en temporada estival.

Noticias relacionadas

Pozas del Rio Bellón en Puyarruego.

Pozas del Rio Bellón en Puyarruego. / HUESCA LA MAGIA

Gorgas de Puértolas

Las Gordas de Puértolas son una ídilicas pozas perfectas para darse un buen chapuzón y refrescarse en pozas durante el verano, entre los pueblos de Lafortunada y Escalona, en el prepirineo aragonés. Su acceso está acondicionado y señalizado con paneles informativos.

Gorgas de Puértolas.

Gorgas de Puértolas. / GOOGLE

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Indignación con el examen de Matemáticas en la PAU de Aragón: 'Cada ejercicio era peor que el anterior
  2. Gonzalo Crespo, el número uno de la PAU 2019 en Aragón que ahora trabaja en Holanda: 'Mis padres me animaron mucho a salir fuera
  3. El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros
  4. El Ayuntamiento de Zaragoza sancionará a los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro: 'Es de extrema gravedad
  5. Desalojan siete pisos en pleno centro de Zaragoza al detectarse grietas en el edificio
  6. Un influencer asturiano, tras comer en un restaurante de Zaragoza: 'Donde esté un buen ternasco que se quiten 20 hamburguesas de colores
  7. Marta Ríos deja el Gobierno de Aragón para dirigir MAZ tras impulsar la llegada de inversiones
  8. Francfort, Estambul, París, Dublín, Ámsterdam, Tánger o Europa del este: todos los nuevos destinos que quiere el aeropuerto de Zaragoza para 2027

Cuando la tradición manda: más de 3.000 jóvenes de Aragón ponen rumbo a Salou para celebrar el fin de la PAU

Cuando la tradición manda: más de 3.000 jóvenes de Aragón ponen rumbo a Salou para celebrar el fin de la PAU

Una gran promotora vasca irrumpe en el mercado inmobiliario de Zaragoza y compra una manzana para construir 234 pisos por 26 millones de euros

Una gran promotora vasca irrumpe en el mercado inmobiliario de Zaragoza y compra una manzana para construir 234 pisos por 26 millones de euros

Ángel López, un bombero de Zaragoza a punto de jubilarse: "La experiencia en Haití fue lo más duro a lo que nos hemos enfrentado"

Ángel López, un bombero de Zaragoza a punto de jubilarse: "La experiencia en Haití fue lo más duro a lo que nos hemos enfrentado"

De la libreta al fondo: así gestionan los aragoneses una hucha récord de 70.000 millones

De la libreta al fondo: así gestionan los aragoneses una hucha récord de 70.000 millones

Pediatras y psicopedagogos de Aragón advierten de que el calor en las aulas afecta al rendimiento: "Hemos ido a la luna, pero los colegios siguen como hace cuarenta años"

Pediatras y psicopedagogos de Aragón advierten de que el calor en las aulas afecta al rendimiento: "Hemos ido a la luna, pero los colegios siguen como hace cuarenta años"

El Gobierno de Aragón vuelve a pedir por carta a Marlaska "reforzar la presencia de la Guardia Civil" tras el crimen de Caspe

El Gobierno de Aragón vuelve a pedir por carta a Marlaska "reforzar la presencia de la Guardia Civil" tras el crimen de Caspe

La histórica mercería La Goyosa se reinventa en el centro de Zaragoza con un local renovado: "Ahora está todo mucho más a mano"

La histórica mercería La Goyosa se reinventa en el centro de Zaragoza con un local renovado: "Ahora está todo mucho más a mano"

El Atlético de Madrid 'ficha' en Tarazona: el fondo inversor Apollo se hace con la planta de Forvia

El Atlético de Madrid 'ficha' en Tarazona: el fondo inversor Apollo se hace con la planta de Forvia
Tracking Pixel Contents