Cuando la tradición manda: más de 3.000 jóvenes de Aragón ponen rumbo a Salou para celebrar el fin de la PAU

Un punto final. Miles de estudiantes de Aragón terminaron este jueves la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y al menos 3.200 viajarán a Salou con la empresa FunTour, referente en organización de viajes a esta ciudad de Tarragona, para celebrar el final de los exámenes. En torno a 2.500 lo harán esta semana, y la parte restante lo hará la próxima. Los primeros en irse serán los zaragozanos y oscenses, mientras que los turolenses esperarán al sábado 20.

Lo explica al detalle Ariel Grau, CEO de FunTour. "Es ya una costumbre. Hay algunos que hacen el examen y se bajan a Salou inmediatamente, otras que lo hacen un poco después y los de Teruel suele ir la semana siguiente, que en este caso sería la del sábado 20". Los viajes que ellos organizan suelen ser de siete noches: de sábado a sábado.

Por eso, la primera tanda de estudiantes que han contratado sus servicios, que incluyen desde ida y vuelta con autobuses hasta alojamiento y planes de ocio, saldrá este sábado, 6 de junio, a las 9.00 horas. "Cada media hora salen dos autobuses desde el pabellón Príncipe Felipe. Este sábado saldrán casi 20", concreta el CEO de la empresa. Partirán de las capitales de provincia y también desde otros puntos como Calatayud o diversos pueblos.

Este año, la cifra de aragoneses que viajan a Salou con FunTour ha crecido un 12%. Ariel indica que varía en función de varios factores, entre ellos la natalidad, pero casi todos los junios registran cifras similares de estudiantes viajeros. "Normalmente llegamos a unos 5.500 en toda la temporada, incluyendo otras comunidades como Navarra, La Rioja, País Vasco, Soria...", detalla.

FunTour ofrece distintas opciones de packs a los estudiantes. Ariel informa de que la más básica incluye el alojamiento, las entradas para las discotecas y una pulsera de descuentos y ventajas FunTour para actividades lúdicas como parques de atracciones. "La gran mayoría contrata también el traslado, el autobús", apunta. Ofrecen también otros servicios como una fiesta en un barco, torneos de fútbol y volley, una tarde de despedida con firma de camisetas o incluso una visita a Portaventura.

Los precios

El CEO de la empresa explica que la oferta más básica de FunTour para esta semana, que incluye cinco noches de alojamiento, dos entradas a discoteca y la pulsera de ventajas y descuentos, parte de los 220 euros. Luego entran en juego otros factores como el piso en el que opten por alojarse. "No es lo mismo un edificio con muchas prestaciones que uno con pocas, uno que tenga piscina y otro que no...", indica. La media de gasto por estudiante que contrata sus servicios es 300 euros. "Hay otros que llegan a los 500 porque lo suman todo", apunta.

Pero los aragoneses son, en palabras de Ariel, "muy fieles a su playa, que es Salou". Desde que comienzan 2º de Bachillerato tienen claro que ese será su destino de final de curso y por eso FunTour empieza a recibir llamadas casi un año antes. "Normalmente es el primer día de clase, que ya empiezan a llamar, es lo que les motiva para el año de estudio", explica. La situación es tal que las reservas les llegan "cada vez antes". "Ahora ya estamos teniendo para el año que viene", señala.

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Y lo celebran. "Nuestra misión es organizar el viaje de fin de curso mientras los chicos estudian. Luego, nos encargamos de ejecutarlo", indica. Hace 15 años que FunTour gestiona idas, venidas y estancias en Salou y los estudiantes de Aragón son unos de sus clientes más fieles. "Hay mucha tradición y eso es bonito, y la verdad que se agradece. Que el viaje de fin de curso sea ahí es tradición y no te lo puedes perder", dice. Y los jóvenes, obedientes, no se lo pierden.