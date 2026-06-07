La bicicletada escolar vuelve a recorrer las calles de Zaragoza con familias enteras
Decenas de familias enteras toman las calzadas para celebrar la edición XIX de una bicicletada que reivindica la seguridad vial de los pequeños para ir al colegio
Decenas de familias han participado este domingo en la edición número XIX de la Bicicletada escolar, una jornada marcada por el buen tiempo, el buen ambiente y la apuesta por la movilidad sostenible y la convivencia en la ciudad de Zaragoza.
El inicio de la marcha comenzaba, como marca la tradición, en la plaza del Caballito de la Lonja, y se prolongaba durante 7 kilómetros hasta el Parque Delicias. Una ruta en la que pequeños y mayores han ido escoltados y acompañados por la Policía Local de Zaragoza, circulando por la calzada, entre timbres, cantos y vítores, en una jornada lúdica por la seguridad vial y la convivencia entre todos los medios de transporte.
Se cumplen casi veinte años desde que naciera esta iniciativa que no para de ganar seguidores, a la par que crece la concienciación social por la importancia de la movilidad sostenible, a la par que el despliegue de carriles bicis en la ciudad ha ido subiendo también en estas dos décadas.
Menores y mayores ataviados con cascos y con sus bicis listas han culminado el recorrido en el parque Delicias, avisando ya que volverán a la próxima edición, que en 2027 celebrará su 20 aniversario.
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