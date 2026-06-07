Cambiar Huesca e IU llaman a la unidad de la izquierda para entrar al ayuntamiento: "No podemos repetir los errores"

"Aprender de los errores del pasado y evitarlos" es el objetivo de Cambiar Huesca e Izquierda Unida que, a través de una carta, han convocado a partidos como Chunta Aragonesista, Equo y Podemos a una reunión este martes para iniciar los trabajos de una futura lista de izquierdas unitaria que le permita a la izquierda alternativa llegar al Ayuntamiento de Huesca en las elecciones municipales de 2027. La experiencia de las elecciones de 2023, en las que un total de cuatro listas de izquierdas se quedaron fuera del consistorio oscense al no llegar cada una en solitario a los votos mínimos necesarios para alcanzar el concejal, hace que ahora quieran trabajar con tiempo en un proyecto que pueda sumar varias sensibilidades.

En un comunicado al que ha tenido acceso este diario, aseguran que tienen "una oportunidad para cambiar por completo la actual situación de desgobierno municipal". "Estos tres años han sido de una completa parálisis, con una política que se ha caracterizado por una constante campaña de imagen del Partido Popular que se ha estado apoyando en el voto de un tránsfuga para mantenerse en los sillones sin hacer otra cosa que calentarlos", denuncian.

Consideran en la carta que "la oposición de izquierda con representación municipal ha brillado por su ausencia y tan solo hemos podido asistir a los bramidos de una ultraderecha montaraz que en el caso oscense ha destacado por una brutalidad en sus formas y en el fondo".

En su misiva recuerdan los contundentes datos que arrojaron las urnas en 2023. "Vox con 2.581 votos obtuvo 3 concejalías, mientras que las cuatro candidaturas de la izquierda alternativa que nos presentamos por separado obtuvimos 4.390 votos y ninguna representación". "Si algo debemos aprender de los errores pasados es que no debemos volver a repetirlos, no tanto por las siglas a las que representamos sino por esos miles de ciudadanos y ciudadanas que depositaron en nosotros sus esperanzas y se vieron frustradas. Eso no puede volver a pasar", recalcan. Cierto es que el insólito caso de Huesca fue noticia a nivel nacional en un contexto de derechización de la sociedad y en medio del eterno debate sobre la unidad o no de las listas de izquierdas.

"La izquierda es plural, somos plurales puesto que somos demócratas, somos plurales y respetamos nuestras tradiciones y nuestras interpretaciones. Lo mismo ocurre entre la ciudadanía que nos vota, por eso se repartieron los votos de manera muy equitativa entre las cuatro formaciones. En eso nuestras siglas, las de todas, representan el sentir popular. Pero si en algo hay unanimidad entre quienes nos votaron es en que lo ocurrido hace tres años y no puede volver a repetirse, si hay un grito unánime es el de la unidad", defienden en su comunicado.

Y recuerdan que "esos casi 4.400 votos pueden representar 5 concejalías, lo que daría un peso suficiente como para cambiar radicalmente las políticas, o la ausencia de gestión de la derecha, de estos lamentables años que estamos sufriendo".

Además, anticipan que "por IU-Cambiar Huesca no va a ser", aseguran que no va a haber "una discusión por quién tiene que encabezar la candidatura, eso no va a ser un obstáculo puesto que los intereses generales están por encima de los intereses particulares, tanto de los partidos políticos como de las personas que los componemos".

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"Necesitamos una candidatura de unidad con un programa de mínimos que respete todas las identidades", defienden. Por todo lo anterior, convocan a todos los agentes de la izquierda (CHA, Podemos y Equo) a una reunión el próximo día 9 de junio a las 20h en la Asociación Vecinal Osce Biella de Huesca.