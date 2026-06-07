El Clínico realiza el primer implante coclear inteligente: "Es una evolución hacia la personalización total"
El doctor José Ignacio Alfonso Collado, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Clínico, señala que la nueva tecnología permite ofrecer "una experiencia auditiva cada vez más natural"
El Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza ha realizado este año su primer implante coclear inteligente Nucleus Nexa, una nueva tecnología orientada a personalizar la experiencia auditiva de los pacientes con pérdida auditiva severa y a facilitar futuras actualizaciones tecnológicas del dispositivo.
La primera intervención efectuada con este sistema tuvo lugar el pasado mes de febrero en este centro hospitalario zaragozano, que es referente en Aragón en implantación coclear y sede de la Unidad de Implantes Cocleares de la comunidad, como ha informado este domingo la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón.
El nuevo dispositivo, denominado Nucleus Nexa CI1032, incorpora avances tecnológicos que permiten adaptar el rendimiento auditivo a las necesidades específicas de cada usuario.
Entre sus características destaca la posibilidad de almacenar de forma segura los MAPAs auditivos en la memoria del propio implante inteligente, así como la capacidad de incorporar futuras mejoras tecnológicas sin necesidad de sustituir el dispositivo.
El doctor José Ignacio Alfonso Collado, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Clínico, ha señalado que esta tecnología "representa una evolución hacia la personalización total" y permite ofrecer "una experiencia auditiva cada vez más natural y cómoda para el paciente".
El especialista ha destacado, además, que la incorporación de nuevas tecnologías permite mantener a la sanidad pública aragonesa "a la vanguardia de la innovación tecnológica aplicada a la asistencia sanitaria" y continuar mejorando la calidad de vida de las personas con sordera.
Unidad de Implantes Cocleares de Aragón
El implante coclear constituye una de las principales herramientas terapéuticas para pacientes con pérdida auditiva profunda o severa, permitiendo recuperar capacidad de comunicación y mejorar la integración social y la autonomía personal.
La Unidad de Implantes Cocleares de Aragón, coordinada desde el Clínico, ha atendido a cerca de 1.000 personas implantadas desde su creación. El Servicio de Otorrinolaringología mantiene además líneas de trabajo centradas en la innovación, la investigación y la formación de futuros especialistas, con el objetivo de seguir avanzando en el ámbito de la salud auditiva en Aragón.
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