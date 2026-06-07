El envejecimiento de profesionales médicos marca la última década en Aragón: se triplica la cifra de colegiados en edad de jubilación

Crece, pero envejece. El número de médicos colegiados en Aragón ha aumentado en la última década y lo ha hecho, sobre todo, entre los de mayor edad. Entre 2015 y 2025, la cifra de profesionales de 65 años o más se ha casi triplicado al pasar de 1.289 a 3.750, por lo que más de un tercio tiene o supera esa edad. Y no solo se ha incrementado el dato absoluto, sino también su peso en el sistema sanitario, que se ha duplicado en solo diez años: han pasado de representar un 15,29% a un 36,17%.

Las cifras, que se desprenden del Instituto Nacional de Estadística (INE), también muestran que Aragón tenía 651 médicos menores de 35 años más en 2025 que en 2015, mientras que el número de colegiados de 65 años o más ha aumentado en 2.461. El crecimiento de la base joven tiene por tanto menor fuerza que el de los mayores, lo que refleja la necesidad del relevo generacional. El resultado es que Aragón cuenta ya con más doctores que tienen o superan los 65 años (3.750) que profesionales por debajo de los 45 años (3.456).

El aumento de médicos con 65 años o más se da sobre todo en el último lustro. De 2020 a 2025 se pasa a contar con 1.468 profesionales más en edad de jubilación (+64,3%), ya que en el sistema pasa de haber 2.282 a 3.750. Entre 2015 y el año del covid, la cifra creció en 993 facultativos.

Este mayor incremento a partir de 2020 podría explicarse por motivos como decidir retrasar la edad de retirarse o acogerse a la jubilación activa, una prolongación voluntaria de la vida laboral a través de compatibilizar el cobro de la pensión con el desempeño laboral.

A mediados de abril, el Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó una orden por la que aplicaba en la comunidad la norma estatal publicada en el BOE que permitía ampliar la jubilación activa mejorada de médicos de Primaria hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida estaba vigente hasta 2025, pero se ha prorrogado para cubrir el déficit de profesionales.

Los datos del INE reflejan otra realidad: la provincia Zaragoza concentra el mayor número de médicos colegiados tanto en 2015 como en 2025. En concreto, pasa de contar con 6.769 en 2015 a 8.352 en 2025 (+1.583). Es este crecimiento en números absolutos lo que le permite «amortiguar» de mejor forma el envejecimiento que en Huesca y Teruel, donde el relevo generacional está menos garantizado mientras la cifra de mayores va al alza.

De hecho, aunque Zaragoza sufre un envejecimiento importante, los médicos de 65 años o más representan el 35% del total de colegiados en 2025, mientras que en Huesca alcanza el 41,2% y, en Teruel, el 40,3%. Ambos porcentajes superan la media de la provincia zaragozana.

Según las cifras oficiales, en Zaragoza se duplica de largo el número de doctores colegiados con 65 años o más entre 2015 y 2025. Sin embargo, Huesca suma 386 profesionales en este rango de edad en el mismo periodo de tiempo y en 2025 tiene casi 4 de cada 10 profesionales en edad de jubilación: de 1.244 médicos, 513 igualan o superan los 65 años. Similar es la situación en Teruel, que sube en 241 facultativos y, de los 770 totales de la comunidad, 310 tienen o superan los 65 años.

Enfermeros

Los datos del INE reflejan que también el número de enfermeros colegiados ha crecido en la última década, en un concreto un 24%. La diferencia con los médicos está en los factores a los que responde.

En 2025 había 2.006 profesionales de la Enfermería más colegiados en Aragón que en 2015, cuando eran 8.323. Sin embargo, a diferencia de los médicos, este aumento no solo responde a un envejecimiento de la plantilla, sino también a un rejuvenecimiento de la base.

En diez años, el número de enfermeros colegiados en Aragón con 65 años o más ha crecido en 83 personas, pasando de los 37 que había en 2015 a los 120 en 2025. También se incrementa su peso en el sistema, ya que hace diez años representaban un 0,4% y en 2025 alcanzaron el 1,2%. Es decir, se triplica en solo diez años.

En el extremo opuesto están los jóvenes. Aragón ha pasado de tener 2.309 enfermeros colegiados menores de 35 años en 2015 a 3.532 en 2025, lo que supone un aumento de 1.223 profesionales. Como sucediera con los más mayores, además de incrementarse en términos absolutos, también lo hace en peso en el sistema, ya que pasan de representar un 27,7% a un 34,2%.

Estos datos absolutos y porcentuales se traducen en un envejecimiento de la plantilla de enfermeros colegiados en Aragón compensada por una entrada de profesionales jóvenes. Esto no sucede con los médicos, según los datos.

Matronas

En el caso de las matronas, el crecimiento en la última década es limitado. En 2015, la comunidad contaba con 233 colegiadas, mientras que en 2025 se alcanzaron las 301. La cifra ha crecido en 68 especialistas en diez años, lo que a se traduce en un 29%.

Desde hace un tiempo, las matronas denuncian vacantes en Atención Primaria, especialmente en el medio rural. Los datos del INE, que solo cifran profesionales colegiados (no todos están en activo), reflejan que Zaragoza concentra el mayor número de especialistas, y aunque han crecido en Huesca y en Teruel, la subida ha sido moderada.

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En concreto, en 2015 había 41 matronas en Huesca, que pasaron a ser 53 en 2025. En el caso de Teruel, se ha variado de 16 a 27. El cambio no es estructural, lo que golpea a los centros rurales en un momento de falta de profesionales en Aragón.