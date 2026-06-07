Expoforga cierra una edición de éxito centrada en la innovación ganadera

La llegada del buen tiempo multiplica las ferias agrarias en la comunidad, sin embargo, pocas citas tienen la capacidad de atracción de la celebrada este fin de semana en la comarca de la Jacetania. Con más de 15.000 visitantes, la 37ª edición de Expoforga se ha consolidado como la gran referencia para los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario del Altoaragón.

El veterano certamen, que se celebra cada dos años, ha reunido a más de cien expositores en su recinto ferial con las últimas novedades en maquinaria, alimentación y ganadería. También ha tenido aparejado un intenso programa de actividades centradas en la actividad profesional y como gran atractivo de este año, la feria ha estrenado un área forestal enfocada en la prevención de incendios y la gestión sostenible de los montes. Como viene siendo la tónica habitual, en el apartado gastronómico se ha apostado por los productos de kilómetro cero y por mejorar la relación con los productores franceses.

Asistentes a una de las zonas de exposición de Expoforga, este fin de semana en Puente la Reina de Jaca. / El Periódico de Aragón

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, defendió el trabajo logrado por Expoforga para convertirse en «un espacio donde el mundo rural no se contempla como algo que se agota, sino como algo que evoluciona y se reinventa». De este modo calificó a la ganadería como «un sector que innova, diversifica y amplia horizontes» durante el acto inaugural.

Durante todo el fin de semana, el evento ha ofrecido un variado programa de actividades para todos los públicos que ha registrado una gran afluencia de visitantes. Además, el recinto ha contado con varias exposiciones permanentes divididas en dos zonas. En la Nave I se ha podido disfrutar de la fotografía con drones de Joaquín Carlos Vinacua así como la muestra de taxidermia del Instituto de Formación Agroambiental (IFA) de Jaca. Por otro lado, en la Nave II los asistentes han conocido a la exposición de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, un rocódromo familiar a cargo del Regimiento de Cazadores Galicia 64, entre otras curiosidades.

Asistentes a una de las zonas de exposición de Expoforga, este fin de semana en Puente la Reina de Jaca. / El Periódico de Aragón

Por su parte, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de Raza Rasa Aragonesa (ANGRA) y la comarca de La Jacetania entregaron ayer los galardones que reconocen la labor de ganaderos y profesionales comprometidos con el avance genético de la raza. El premio Ignacio Biescas a la Mejora Genética fue para la explotación de Liliana Balasch Muniente, de Mediana de Aragón. Por otro lado, en la categoría destinada a reconocer a profesionales, el galardón fue para Ángel Cabanillas Genzor, presidente de la entidad entre 1998 y 2008.