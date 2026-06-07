El número de presos que cursan estudios universitarios en las cárceles de Aragón se multiplica por cuatro en un solo año

Hasta 47 reclusos estudian algún curso universitario en las cárceles de Daroca y Zuera. El Gobierno de España registra un notable aumento de presos que participan en este proceso de reintegración en el actual curso, el 2025/2026, respecto al del año pasado, cuando solo eran once los internos de estos dos centros penitenciarios zaragozanos que formaban parte de este programa que tiene como uno de los objetivos la reintegración en la sociedad.

En una respuesta del Gobierno de España a una pregunta escrita realizada por el diputado zaragozano Víctor Ruiz (PSOE), el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, contabiliza que en la actualidad hay 17 internos en Daroca que están cursando algún tipo de educación vinculada a la UNED. En el caso de Zuera, el número de internos que participan en este formato educativo a distancia son 30. Los registros reflejan que hay cuatro veces más internos estudiando en las cárceles zaragozanas en el curso 2025/2026, que afronta ahora las últimas semanas, respecto al anterior. Entre los años 2024 y 2025, en Daroca solo estudiaban dos de sus internos, mientras que en Zuera la cifra solo crecía hasta los nueve estudiantes.

El Ejecutivo central reivindica el papel de estos cursos en la vida diaria de los presos y califica de "una herramienta imprescindible" para el mandato de la Constitución que defiende que "las penas privativas de libertad deben orientarse hacia la reeducación y la reinserción social". El Ministerio del Interior destaca que el Programa de Estudios Universitarios en Centros Penitenciarios (Peucp) es "fruto del desarrollo" de un convenio firmado entre Instituciones Penitenciarias y la propia Universidad a Distancia. Ese contrato se suscribe con el objetivo de "incrementar el nivel formativo y cultural de la población penitenciaria en el ámbito del territorio nacional". Y destaca que "la metodología a distancia" es la que permite que los reclusos que cumplen con las condiciones y desean estudiar puedan acercarse, incluso, a cursos o grados de tipo universitario.

Interior defiende que ese convenio entre Instituciones Penitenciarias y la UNED puede acabar con más actividades "orientadas a mejorar los servicios prestados", siempre con el objetivo de "facilitar el acceso a los estudios y fomentar una mayor participación" de los reclusos en este tipo de programas. La respuesta detalla que con la Plataforma Educativa Ágora se está buscando "ampliar el acceso a contenidos académicos y facilitar el proceso de estudio del alumnado matriculado".

Según el propio Ministerio del Interior, este tipo de actividades a las que se han sumado casi 50 presos en las cárceles de Zaragoza "posibilitan la adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidad y, en muchos casos, reconstruir trayectorias vitales marcadas por la exclusión educativa previa". También destacan que estas acciones contribuyen "no solo a mejorar sus oportunidades de inserción laboral futura", sino que ayudan a que los reclusos "fortalezcan su autonomía personal y su capacidad crítica".

Los estudios del convenio firmado entre Instituciones Penitenciarias y la UNED no son, evidentemente, los únicos que se ofertan dentro de las prisiones españolas. La mayoría de los reclusos que participan en formación se centran en graduados previos a la carrera universitaria, como puede ser el escolar o la educación Secundaria. También se ofertan estudios vinculados al aprendizaje de distintos idiomas, con el mismo objetivo de facilitar la reinserción social y la búsqueda futura de empleo.