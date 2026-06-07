Paloma Marín, vicepresidenta de la CNMV: "Las pymes aragonesas deben perder el miedo a salir a los mercados de capitales"

La vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Paloma Marín Bona (Oviedo, 1973), ha visitado esta semana Zaragoza para participar en el Foro Fundación Ibercaja, dentro de los actos organizados con motivo del 150 aniversario de la entidad financiera. En su conferencia, repasó algunos de los grandes retos del sistema financiero, desde la protección del inversor y la educación financiera hasta el impacto de la inteligencia artificial o el auge de las criptomonedas.

Licenciada en Derecho y con una dilatada trayectoria en el Banco de España, donde desempeñó distintas responsabilidades durante dos décadas antes de asumir la vicepresidencia de la CNMV, Marín reivindica el papel de entidades con arraigo territorial como Ibercaja y destacó el momento económico que atraviesa Aragón, un territorio que no le resulta desconocido ya que tiene raíces en él por parte materna y visita esta tierra con cierta periodicidad para ver a familiares. Lanza también un mensaje al tejido empresarial de la comunidad: perder el miedo a los mercados de capitales como herramienta para financiar el crecimiento.

Ibercaja cumple un siglo y medio de historia en un momento de profunda transformación del sector financiero. ¿Qué papel deben desempeñar entidades con un fuerte arraigo territorial?

Ibercaja ha demostrado que desempeña un papel clave en la economía aragonesa y su desarrollo regional. Debe seguir haciéndolo. A pesar de la profunda transformación digital que vivimos, esa cercanía a la empresa aragonesa, la capacidad de acompañarla en las distintas etapas de su crecimiento, entender su negocio y apostar por él sigue siendo fundamental.

La confianza es uno de los principales activos del sistema financiero. ¿Cómo se percibe desde la CNMV la evolución de ese intangible entre los pequeños inversores?

Vivimos un momento de confianza en el sistema financiero y también en la inversión que realizan los particulares en los mercados de capitales, tanto en bolsa como en fondos de inversión. Eso es positivo. Pero la confianza tarda mucho tiempo en construirse y puede perderse muy rápido. Por eso trabajamos para garantizar marcos normativos que aporten tranquilidad al inversor, especialmente en la lucha contra el fraude, que está creciendo de forma muy significativa con la digitalización.

¿Está mejorando la cultura financiera de los españoles?

Sí observamos avances, especialmente entre los jóvenes, pero siguen existiendo importantes carencias. La educación financiera es una inversión a largo plazo y todavía queda trabajo por hacer. Detectamos necesidades de mejora en colectivos vulnerables, en personas en riesgo de exclusión financiera y también entre las mujeres, donde algunos estudios muestran niveles de conocimiento financiero inferiores a los deseables.

Las criptomonedas han atraído especialmente a los jóvenes. ¿Le preocupa este auge?

Sí, observamos con preocupación el auge de determinadas inversiones en criptoactivos muy vinculadas a la especulación. Hay que recordar que los niveles de protección no son comparables a los de los instrumentos financieros tradicionales. Se puede perder toda la inversión y hacerlo muy rápidamente. Nuestro mensaje es de prudencia y cautela.

¿Cuál es hoy la principal amenaza para los inversores?

Sin duda, el fraude financiero. Está creciendo de manera exponencial y cada vez es más sofisticado. Nos preocupa especialmente la proliferación de campañas fraudulentas en redes sociales, la suplantación de identidad y determinados comportamientos de seguimiento masivo de recomendaciones sin el debido análisis. Estamos trabajando con el sector privado y con las fuerzas de seguridad para combatir este fenómeno.

¿Existe el riesgo de que los nuevos inversores confundan inversión con especulación?

Sí, claramente. La inversión requiere análisis, tiempo y paciencia. La especulación busca beneficios rápidos y extraordinarios que muchas veces no son reales. La inversión en mercados de capitales contribuye a financiar empresas y proyectos productivos. La especulación suele estar más alejada de la economía real.

¿Qué consejo daría a alguien que empieza a invertir?

Lo primero es tener claro para qué quiere invertir. Debe existir un objetivo y un plan. Después, es fundamental buscar asesoramiento profesional y no dejarse llevar por mensajes atractivos o tendencias en redes sociales. Las decisiones de inversión deben ser reflexionadas y no impulsivas.

La inteligencia artificial está irrumpiendo en todos los ámbitos. ¿Cómo va a transformar la relación entre ciudadanos, entidades financieras y supervisores?

La IA ofrece enormes oportunidades en términos de eficiencia y automatización. También puede facilitar el acceso a información financiera. Pero exige cautela. Hemos realizado análisis en la CNMV y hemos detectado errores y alucinaciones en determinadas recomendaciones de inversión generadas por IA. Por eso es imprescindible mantener la supervisión humana y desarrollar marcos de gobernanza adecuados.

Europa impulsa una mayor integración de los mercados de capitales. ¿Qué oportunidades abre para España?

Muchas. Permitirá a las empresas crecer con menos barreras y a los inversores acceder con mayor facilidad a oportunidades en otros países europeos. En un contexto internacional cada vez más competitivo, la integración de los mercados de capitales puede convertirse en un factor decisivo para reforzar la competitividad de nuestras empresas.

Aragón conserva en Ibercaja un banco propio que mantiene el espíritu social de las antiguas cajas de ahorros. ¿Qué valoración hace de la entidad?

Muy positiva. Ibercaja ha sabido combinar tradición y cercanía con una clara apuesta por la innovación. Destacaría su posición en la gestión de activos, donde se ha consolidado como cuarta gestora en España; su participación en proyectos innovadores como Pensumo dentro del sandbox financiero; y también su papel en la financiación empresarial. Es un buen ejemplo de adaptación a los cambios sin perder sus raíces.

Esta comunidad autónoma vive un momento de fuerte dinamismo económico. ¿Se percibe así desde Madrid?

Sí, sin duda. Observamos con atención y satisfacción la evolución de Aragón, que ha sabido aprovechar su posición estratégica entre Madrid y Barcelona y apostar por sectores tecnológicos y de vanguardia. No solo vemos una situación actual positiva, sino también perspectivas favorables a medio y largo plazo.

Aragón sigue teniendo pocas empresas cotizadas y baja presencia del capital riesgo. ¿Qué mensaje trasladaría al tejido empresarial?

Que las pymes no tengan miedo a abrirse a los mercados de capitales. Tanto la salida a bolsa como la entrada de capital privado pueden convertirse en herramientas muy útiles para financiar el crecimiento, la innovación y la internacionalización. Además, no implican necesariamente perder el control de la empresa. En muchos casos ayudan a profesionalizar la gestión, mejorar la gobernanza y acceder a un número mucho mayor de inversores.

¿Por qué les cuesta tanto dar ese paso?

No es algo exclusivo de Aragón. En nuestra cultura existe una cierta aversión al riesgo y una tradición de financiación muy vinculada al crédito bancario. Pero eso está cambiando. Europa está impulsando alternativas de financiación que complementan a la banca y que son especialmente útiles para empresas innovadoras, startups o proyectos con gran potencial de crecimiento.

La CNMV puede parecer una institución lejana para muchas empresas aragonesas. ¿Lo es realmente?

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En absoluto. Estamos cerca y hemos identificado a las pymes como un ámbito en el que queremos centrarnos, ganar en comunicación y transparencia para ayudarlas a conocer las alternativas de financiación existentes y explicarles cómo los mercados de capitales pueden complementar la financiación bancaria. Nuestra función es promover ese conocimiento y apostar por medidas que ayuden a las pymes españolas y aragonesas a ganar tamaño y competir mejor en un mercado global.