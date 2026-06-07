El pueblo de Teruel con un convento abandonado y un gran embalse para refrescarse este verano.

Aragón se ha convertido en los últimos años en uno de los destinos de interior más atractivos para las vacaciones de verano. Desde los Pirineos hasta las serranías turolenses, la comunidad ofrece un paisaje lleno de contrastes, con pueblos, parajes naturales y propuestas culturales perfectas para una escapada rural.

La provincia de Teruel, una de las más despobladas de la España interior, esconde numerosos tesoros para quienes buscan descubrir lugares con encanto. Del Matarraña a Albarracín, pasando por la capital turolense, joya del modernismo y del mudéjar, este territorio reúne planes para todos los gustos.

Uno de los pueblos que destaca por sus tradiciones, su historia y su entorno natural es Calanda. Conocida mundialmente por ser la localidad natal de Luis Buñuel, por su Semana Santa y por su célebre Melocotón de Calanda, esta villa del Bajo Aragón es un destino perfecto durante todo el año. Situada aproximadamente a una hora y media de Zaragoza, ofrece patrimonio, naturaleza y una de las celebraciones más singulares de Aragón.

Calanda es un municipio de la Comarca del Bajo Aragón, en la provincia de Teruel. / EL PERIÓDICO

Una Semana Santa única en el Bajo Aragón

La Semana Santa de Calanda es una de las más conocidas de la Ruta del Tambor y del Bombo. Sus cofrades visten túnica y tercerol morado, y el sonido de bombos y tambores llena las calles en uno de los momentos más esperados del año. La gran particularidad de Calanda es la Rompida de la Hora, que se celebra al mediodía del Viernes Santo. Es el único pueblo de la ruta que inicia este acto a esa hora, lo que convierte la celebración en una experiencia especialmente intensa y emocionante.

A esta tradición acudía siempre que podía su vecino más ilustre, el cineasta Luis Buñuel. En su honor se creó el Centro Buñuel Calanda, un espacio dedicado a la vida y obra del genio del surrealismo. Cada año, una personalidad invitada se encarga de marcar el inicio de la Rompida de la Hora. En su última edición, ese honor recayó en el actor Antonio Resines.

La Rompida de la Hora de Calanda es el acto más representativo de la Semana Santa del Bajo Aragón. / EL PERIÓDICO

Mucho más que bombos, tambores y melocotón

Más allá de su Semana Santa, Calanda merece una visita por su patrimonio y por la riqueza de su entorno. En sus calles se conservan edificios de interés, como la Casa de la Villa, de estilo renacentista, cuya fachada luce frescos rococó pintados en 1704. El municipio, regado por los ríos Guadalope y Guadalopillo, cuenta además con una huerta fértil en la que se cultiva el famoso Melocotón de Calanda, uno de los productos más reconocidos de Aragón.

Entre sus enclaves más curiosos se encuentra también la bóveda de frío, una construcción de ladrillo y piedra seca del siglo XVIII que se utilizaba para conservar alimentos frescos a una temperatura constante, cercana a los 12 grados.

El Convento del Desierto, una joya abandonada entre pinares

Uno de los lugares más sorprendentes de Calanda es el Convento del Desierto, llamado así por su ubicación aislada en un paraje deshabitado y de difícil acceso. El enclave se encuentra entre pinares, en una zona históricamente conocida como el Desierto de Calanda, situada entre los términos de Calanda, Torrevelilla y La Ginebrosa.

Este lugar recóndito fue elegido por la orden de los Carmelitas Descalzos para fundar, en 1680, un convento en el que los frailes pudieran disfrutar de un ambiente de paz, silencio y retiro espiritual. El complejo fue abandonado definitivamente en 1835, pero sus ruinas siguen siendo una de las construcciones conventuales más importantes del Bajo Aragón.

Las ruinas del Convento del Desierto de Calanda siguen siendo una de las construcciones conventuales más importantes de Aragón. / CATÁLOGO CULTURAL DEL BAJO ARAGÓN

Situado a unos ocho kilómetros al sureste de Calanda, el antiguo convento conserva todavía buena parte de su estructura original. La iglesia, de grandes dimensiones, mantiene su imponente fachada de piedra sillar, organizada en tres cuerpos y considerada un claro ejemplo de estilo clasicista.

El templo contaba con tres naves, con la central de mayor altura y anchura que las laterales. Aunque ha perdido gran parte de su cubierta y buena parte de la decoración en estuco que cubría sus muros, el conjunto sigue transmitiendo la grandeza que tuvo en su época.

El Embalse de Calanda es un paraíso para los amantes de la pesca y las actividades al aire libre. / AYUNTAMIENTO DE CALANDA

El embalse de Calanda, un refugio para refrescarse y disfrutar de la naturaleza

Otro de los grandes atractivos del municipio es el embalse de Calanda, una importante infraestructura hidráulica construida en 1969. Con una capacidad de 86,7 hectómetros cúbicos, se utiliza principalmente para el riego de cultivos y la producción de energía, aunque también se ha convertido en un espacio muy apreciado para el ocio al aire libre.

El embalse es un destino ideal para los amantes del senderismo, la pesca y las actividades en la naturaleza. En sus orillas es habitual encontrar pescadores que acuden a pasar una jornada tranquila junto al agua, especialmente durante los meses de buen tiempo. Además, también es el lugar elegido por muchos calandinos para refrescarse. La cola del embalse es un lugar perfecto para bañarse, ya que en la zona cercana a la presa está prohibido.

La ruta de las bóvedas de frío es uno de los reclamos turísticos del Bajo Aragón. / VISIT BAJO ARAGÓN

El entorno del pantano, repartido entre los términos municipales de Calanda, Foz-Calanda y La Ginebrosa, destaca por su belleza paisajística. El agua contrasta con las montañas del Tolocha y el pinar del Rodaznar, en la sierra de La Ginebrosa, creando un paisaje de gran atractivo visual.

Desde los altos cercanos se obtienen vistas espectaculares del embalse, lo que convierte la zona en un buen plan para quienes buscan tranquilidad y rincones poco masificados.

Una escapada perfecta al Bajo Aragón

Por todo ello, Calanda es mucho más que su Semana Santa. Su historia, su vínculo con Luis Buñuel, su patrimonio, el Convento del Desierto, el embalse y el sabor de su melocotón hacen de esta localidad turolense un destino ideal para una escapada en cualquier época del año.

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En verano, además, el entorno del embalse añade un atractivo especial para quienes buscan un plan de interior donde combatir las altas temperaturas en un paisaje diferente en pleno Bajo Aragón.