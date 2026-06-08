Amazon logra el aval ambiental para otro de sus futuros centros de datos en Aragón

La expansión de los centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Aragón sigue acumulando autorizaciones clave. El Gobierno autonómico ha concedido los permisos ambientales al nuevo complejo de almacenamiento y procesamiento de datos que la multinacional tecnológica proyecta en El Burgo de Ebro (Zaragoza), situado en el polígono industrial El Espartal, donde la compañía ya tiene en funcionamiento desde hace más de tres años una instalación de este tipo.

La resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), publicada este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), formula la declaración de impacto ambiental y otorga la autorización ambiental integrada del proyecto. Con ello, la iniciativa supera uno de los trámites administrativos esenciales y queda despejado el camino para el inicio de las obras de construcción.

En este emplazamiento está prevista la construcción de cuatro edificios de procesamiento de datos —tres de mayor tamaño y uno más pequeño—, además de un quinto inmueble auxiliar. El proyecto forma parte de la primera gran ampliación de la región de datos de AWS en Aragón, asociada a la inversión de 15.700 millones de euros anunciada por la compañía en mayo de 2024 y declarada de interés autonómico por el Ejecutivo aragonés.

El desarrollo previsto en El Burgo de Ebro era, precisamente, uno de los ámbitos que aún tenía pendiente completar la tramitación ambiental necesaria para incorporarse plenamente a la fase constructiva del despliegue. La autorización publicada ahora en el BOA da publicidad a la resolución emitida por el Inaga el pasado 21 de mayo y supone un nuevo avance administrativo en los planes de crecimiento de la multinacional estadounidense en la comunidad.

Una nueva fase

La autorización llega apenas unas semanas después de que el Consejo de Gobierno aprobara la tercera resolución definitiva parcial del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), que permitió iniciar la construcción de los edificios de los nuevos centros de datos en Villanueva de Gállego y Huesca.

Hasta ahora, la ampliación de AWS había avanzado mediante una sucesión de hitos administrativos que han permitido urbanizar parcelas, ejecutar movimientos de tierra y desarrollar infraestructuras eléctricas, hidráulicas y de telecomunicaciones. La obtención de la declaración de impacto ambiental y de la autorización ambiental integrada para el desarrollo de El Burgo elimina uno de los principales trámites que seguían pendientes en este emplazamiento.

La primera ampliación de AWS contempla la construcción de 24 nuevos edificios de centros de datos distribuidos entre Villanueva de Gállego, Huesca, El Burgo de Ebro y Zaragoza, donde la compañía prevé desarrollar un gran campus tecnológico en Empresarium.

Más de 400 hectáreas

El proyecto supone multiplicar varias veces la dimensión de la infraestructura que Amazon puso en marcha en Aragón en noviembre de 2022. Aquella primera región de datos europea se apoyaba en tres centros ubicados en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro. Con la ampliación actualmente en marcha, la compañía pasará de controlar unas 46 hectáreas a superar las 400 hectáreas de superficie.

La ejecución se prolongará previsiblemente hasta 2035 y se desarrollará en once fases. El presupuesto de construcción de los edificios y de las infraestructuras asociadas supera los 3.000 millones de euros.

Una segunda expansión

Mientras avanza la tramitación de esta primera ampliación, AWS ya prepara una segunda fase de crecimiento en Aragón que elevará su inversión total hasta los 33.700 millones de euros. Ese nuevo despliegue contempla centros de datos en Walqa (Huesca), San Mateo de Gállego (Zaragoza) y La Puebla de Híjar (Teruel), además de instalaciones industriales vinculadas a la fabricación, reparación y reciclaje de servidores. Aunque el proyecto ya ha sido declarado de interés autonómico, todavía no ha iniciado la tramitación urbanística mediante el correspondiente PIGA.