Aragón es la comunidad en la que más crece el precio de la vivienda en el último año
El encarecimiento de los pisos alcanza un 15,6%, el mismo registro que la Región de Murcia. Solo Ceuta y Melilla tienen un incremento mayor que Aragón en lo que va de 2026
Aragón es la comunidad autónoma en la que más ha crecido el precio de la vivienda en el último año. Un dudoso honor que comparte con la Región de Murcia, ya que ambos territorios han registrado un ascenso del 15,6% en sus precios en los últimos 365 días. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma que tampoco se da un respiro a los compradores en 2026, ya que Aragón es la pimera comunidad, solo por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en encarecimiento de la vivienda en el presente año.
La comunidad autónoma se sitúa casi tres puntos por encima que la media nacional. Mientras que en Aragón crecieron los precios un 15,6%, el dato español se quedó en un 12,9%. Cerca de Aragón y la Región de Murcia se encuentra Ceuta, ya que la ciudad autónoma ha visto incrementados los precios de sus pisos en un 14,9%. En la otra punta de la tabla, entre los territorios en los que menos crece el precio, se encuentran el País Vasco (10,3%), Cataluña y Navarra (10,5%) y Canarias (10,7%).
Aragón, líder también en el inicio de 2026
El crecimiento de los precios también castiga a los potenciales compradores de vivienda en Aragón en 2026. La comunidad autónoma es el territorio peninsular en el que más aumentan los costes, con un 5% en apenas seis meses. Registros aún peores se tienen en Ceuta y Melilla, ya que en las dos ciudades autónomas los precios han crecido un 5,7% y un 5,5% respectivamente.
Sí hay cambios en las tres comunidades autónomas que han logrado contener en mayor medida un crecimiento de precios que se registra en toda España. Castilla-La Mancha, con un 2,3%, lidera este frenazo a los precios, seguida de cerca de Cantabria (2,5%) y Extremadura (2,7%).
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