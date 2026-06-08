Aragón detecta más de mil casos de ideación suicida en las aulas en el último curso, el triple que hace cuatro años

Los datos, al alza. Este curso escolar se han abierto 550 protocolos de acoso escolar en Aragón, que son 164 más que el pasado, y 1.118 de ideación suicida, 271 más que el pasado año lectivo y el triple que en 2021-2022, cuando se registraron 409 casos. Las mujeres vuelven a ser las más afectadas, ya que un 70% de los más de mil casos se corresponden a alumnas (735) y, la parte restante, a alumnos (377).

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha informado sobre los protocolos de violencia, el acoso escolar e ideación suicida este lunes momentos antes de presidir la sesión del Observatorio de la Convivencia contra el Acoso Escolar en la que se ha presentado un balance detallado de actuaciones que se han llevado a cabo durante el curso 2025-2026.

Del citado balance se desprende que el acoso escolar en las aulas de Aragón se da, sobre todo, entre el alumnado de 4º de Primaria y el de 3º de Secundaria, y que la mayoría de los protocolos se han abierto en Zaragoza (el 72%) al ser la provincia con mayor peso poblacional. Huesca y Teruel aglutinan el 20% y el 10% de casos respectivamente.

El informe del Observatorio de la Convivencia contra el Acoso Escolar refleja también otros indicadores en las aulas aragonesas, como violencia sexual. En este curso se han abierto 97 protocolos, de los cuales 42 se han dado en el ámbito familiar y 13 sobre alumnas. Son las mismas cifras que el curso pasado.

Nuevas medidas

Susín ha reconocido que las cifras "no son buenas", pero ha explicado que el incremento también responde a una mayor detección gracias a la puesta en marcha de nuevas medidas de actuación. La consejera de Educación ha indicado que "todo el trabajo que se está realizando desde las aulas, mejorando la formación del profesorado, la sensibilización del profesorado para detectar antes todas estas cuestiones hace que se incrementen los datos" tiene una "parte positiva": la detección y el tratamiento precoz. Como causa ha apuntado también a "lo que ocurre en la sociedad", que tiene su reflejo en las aulas.

Pero los datos también evidencian la necesidad de continuar actuando contra el acoso escolar, la ideación suicida y la violencia en las aulas, y así lo ha recordado Susín. Por eso, para el próximo curso se va a habilitar dentro de la plataforma educativa aragonesa Aeducar, que ya está en funcionamiento , un itinerario de formación digital para las familias centrado en el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) y de los dispositivos móviles. También se van a crear nuevos contenidos formativos sobre salud mental.

Además, se van a reforzar los equipos especializados de orientación. En el de convivencia se crearán dos nuevas plazas de orientación y otras dos de formación orientativa laboral; en el TEA (Trastorno del Espectro Autista) se van a reforzar con dos plazas en Zaragoza, dos en Huesca y una en Teruel, y en el de salud mental y discapacidad se van a crear nuevas plazas de pedagogía terapéutica (PT) y orientación.

El curso pasado se puso en marcha el programa Rebién en Infantil y primer ciclo de Primaria, que llega a 4.125 estudiantes en 29 centros, y el Henka en Secundaria, que beneficia a 5.613 alumnos en 28 centros de ESO de Aragón. También está en marcha el de Educación Responsable en 17 centros educativos.

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La consejera ha recordado que en abril se aprobó una nueva orden en Aragón que ha establecido que en 24 horas se activen los protocolos y en diez días estén resueltos. "Hemos bajado la burocracia a la que está sometida el profesorado con el objetivo de actuar mucho más rápido", ha indicado Susín, que ha incidido en que el foco está puesto en la salud de los estudiantes. "No solo queremos alumnos que aprueben o que sean excelentes, sino que lo que queremos es mejorar el bienestar de los alumnos", ha subrayado.