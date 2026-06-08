Aragón reparte más de 100.000 gafas en los colegios para ver de forma segura el eclipse de agosto

Esta semana ha comenzado el reparto a centros escolares aragoneses de Infantil y Primaria de 102.000 kits que incluyen unas gafas homologadas y una guía con recomendaciones para garantizar una experiencia segura durante el eclipse del próximo 12 de agosto.

Esta acción forma parte de la campaña Disfruta del eclipse con seguridad, una iniciativa que aúna divulgación científica y control de riesgos impulsada por los Departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública y de Educación, Ciencia y Universidades y que han presentado este lunes sus titulares, los consejeros Roberto Bermúdez de Castro y Carmen Susín.

El objetivo es que el alumnado aragonés de todas las edades pueda disfrutar del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 de manera informada y cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Aragón será uno de los escenarios más privilegiados del mundo para contemplar este fenómeno astronómico, ya que gran parte de su territorio se encuentra dentro de la franja en la que se podrá observar en su totalidad.

Carmen Susín y Roberto Bermúdez de Castro con las gafas para el eclipse solar en la rueda de prensa de este lunes. / Miguel Ángel Gracia

Dada la excepcionalidad de este evento, el Ejecutivo autonómico está distribuyendo ya, durante estos primeros días de junio, los kits con materiales pedagógicos y de protección en los centros educativos de las tres provincias, antes de que finalice el periodo lectivo.

Cada alumno de esos más de 600 centros recibirá un sobre individual con el mensaje No abrir hasta el 12 de agosto, diseñado para generar expectación entre los estudiantes y asegurarse de que el material se mantenga en perfectas condiciones hasta el gran día.

El kit consta de unas gafas especiales para eclipses, conformes a la normativa ISO 12312-2 y con el distintivo CE, para observar el Sol sin riesgo durante las fases parciales, y un díptico informativo que explica de forma didáctica qué ocurrirá en el cielo y cuáles son las pautas de autocuidado esenciales para poder observar el eclipse sin riesgo.

El Gobierno de Aragón busca, a través de los escolares, llegar también a las familias aragonesas y fomentar en toda la comunidad educativa una conducta responsable. Las recomendaciones se centran en tres ejes fundamentales: la protección ocular –no mirar nunca directamente al Sol sin gafas homologadas y hacerlo bajo supervisión adulta–, el cuidado frente el calor mediante hidratación constante y uso de gorras y la prevención en el medio natural que corresponde a la época del año y que implica, por ejemplo, el uso de repelentes para evitar picaduras si se observa desde el campo.

Estos mismos dípticos, han confirmado, están siendo ya distribuidas en oficinas de turismo de las tres provincias y se pondrán a disposición en eventos y actividades con afluencia de público para llegar a más personas que van desde conciertos, actuaciones y festivales a las fiestas de San Lorenzo, en Huesca.

Esta acción de divulgación y difusión se integra en un dispositivo de planificación más amplio, coordinado por Protección Civil, que incluye la habilitación de Puntos de Observación del Gobierno de Aragón (POGA) en lugares como Javalambre, Calamocha, MotorLand y Épila. Estos espacios contarán con servicios básicos y presencia de técnicos de emergencias para gestionar la gran afluencia de visitantes prevista.

Noticias relacionadas

El Gobierno de Aragón quiere contribuir a que en las tres provincias se viva este momento histórico con responsabilidad, siempre de acuerdo a las recomendaciones de las fuentes oficiales y recuerda que toda la información está disponible y actualizada en el portal www.turismodearagon.com/eclipse-solar-2026.