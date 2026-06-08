La asesoría finlandesa Talenom entra en Aragón con la compra de la firma zaragozana Seico Consultores

Nuevo operación corporativa en el sector de los despachos profesionales y asesorías de empresas, que vive una ola de concentración sin precedentes. La compañía finlandesa Talenom, especializada en servicios fiscales, contables, laborales y legales para empresas y autónomos, ha adquirido Seico Consultores, una asesoría zaragozana con una cartera de 150 clientes y un equipo de 10 profesionales. La operación supone la entrada del grupo escandinavo en Aragón y refuerza su estrategia de crecimiento mediante la integración de despachos locales.

Seico Consultores alcanzó en 2025 una facturación cercana a los 600.000 euros con la prestación de servicios de asesoramiento fiscal, contable, laboral y jurídico a empresas y autónomos. Con su integración en Talenom, la firma zaragozana ampliará su oferta de servicios y tendrá acceso a nuevas herramientas tecnológicas para la gestión empresarial, manteniendo la proximidad con el tejido económico local.

La adquisición permite a Talenom sumar su primera oficina en Aragón y ampliar una red que ya supera las 25 oficinas en España. La compañía de origen finlandés cuenta con más de 400 profesionales en el país y alcanza las 20 adquisiciones desde su llegada al mercado español en 2021. España representa ya el 15% del negocio global del grupo.

Unión de despachos

“En un sector muy fragmentado, la unión de despachos permite sumar talento, recursos y experiencia para ofrecer un servicio mucho más completo y de calidad. Zaragoza cuenta con un tejido empresarial muy dinámico, y queremos contribuir al crecimiento de esas empresas desde una propuesta cercana y con visión de largo plazo”, afirma Lourdes Santisteban, consejera delegada de Talenom en España.

La operación se produce en un momento de especial presión para pymes, autónomos y asesorías. La implantación progresiva de Verifactu, la futura factura electrónica obligatoria derivada de la Ley Crea y Crece, el aumento de las obligaciones de información digital y las nuevas exigencias en ámbitos como el cumplimiento normativo o la gestión laboral están elevando la demanda de servicios más especializados y con mayor soporte tecnológico.

Aragón cuenta con 109.338 empresas con sede en la comunidad, según los últimos datos del Instituto Aragonés de Estadística. Más del 95% son autónomos o microempresas de menos de diez trabajadores. Zaragoza concentra 72.797 empresas, cerca de dos tercios del total regional, y se consolida como el principal polo empresarial de la comunidad.

El peso de las pequeñas empresas explica también la relevancia de las asesorías en el tejido productivo. En España, el mercado de asesoramiento empresarial factura alrededor de 11.000 millones de euros anuales y está formado por unas 65.000 asesorías y gestorías. La creciente complejidad normativa y la digitalización de la gestión empresarial están empujando a muchos despachos a integrarse en plataformas de mayor tamaño para ganar especialización, tecnología y capacidad de servicio.

Fundada en 1972 en Oulu (Finlandia), Talenom cuenta con más de 50 años de experiencia en servicios de contabilidad, fiscalidad, asesoramiento laboral y legal. La compañía cotiza en Nasdaq Helsinki y opera en Finlandia, Suecia y España.