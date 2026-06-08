Auren se convierte en la "navaja suiza" para las empresa tras 25 años en Aragón

Auren ha dejado de ser únicamente un despacho reconocido por su área de auditoría para convertirse en Zaragoza en lo que su director Legal y Compliance, David Fauquié, define como "una navaja suiza para la empresa". La firma, que ha cumplido 25 años de presencia en Aragón, es capaz de cubrir todas las necesidades que una compañía puede tener a lo largo de su vida, desde lo más cotidiano hasta operaciones de alto impacto como compraventas corporativas, búsqueda de socios o captación de ayudas europeas.

"Nuestros clientes tienen todas sus necesidades resueltas de manera unificada y conectada", explica. Esa es, asegura, la gran diferencia frente al modelo tradicional de la empresa que recurre a profesionales distintos para cada reto, sin conexión entre ellos. En Auren, cada área trabaja coordinada con el resto, lo que permite detectar oportunidades, anticipar riesgos y plantear soluciones con pleno conocimiento del negocio del cliente.

La compañía ha superado ya los 50 profesionales en Zaragoza –el doble que hace ocho años– y continúa creciendo tanto de forma orgánica como mediante la incorporación de nuevos equipos y especialidades. Un proceso que se ha visto reforzado tras la entrada en 2025 del fondo de inversión Waterland en el accionariado de la firma a nivel nacional, una operación orientada a acelerar su expansión.

"La demanda de servicios profesionales es cada vez mayor. El mercado crece, se sofistica y las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de estar bien asesoradas de forma continuada, no solo cuando surge un problema", explica Fauquié.

Aniversario con dos momentos "dulces"

El acto del 25 aniversario de Auren en Aragón, celebrado hace tres semanas, sirvió para reconocer el camino recorrido desde su llegada y, al mismo tiempo, para reivindicar el papel que quiere desempeñar en la nueva etapa de crecimiento económico que vive la comunidad. "Confluyen dos momentos dulces", resume.

Desde sus oficinas en el número 2 de la calle Madre Vedruna de Zaragoza, atiende a entre 600 y 700 clientes, desde pymes y empresas familiares hasta operaciones con dimensión internacional. "Tenemos la puerta abierta a todo el mundo, incluso a personas físicas que necesitan tramitar una herencia o un impuesto de patrimonio. Pero el grueso es empresa y cada vez con necesidades más complejas y globales", señala.

Auren articula su estructura en cinco grandes divisiones que operan de forma interconectada: Corporate, Consultoría, Auditoría, Asesoría Jurídica y el área fiscal y laboral integrada dentro de esta última. La parte de corporate ha ganado protagonismo por el auge del mercado de compraventa de empresas. «Hoy cualquier cláusula mal negociada puede suponer decenas o cientos de miles de euros. Es una operación que muchas veces ocurre una vez en la vida de una empresa y hay que llegar preparado», subraya.

La firma participó hace casi un año en la adquisición de Ecoclima –una empresa de unas 70 personas integrada por el grupo internacional Edison Next–, un ejemplo que ilustra cómo se ha intensificado el movimiento de capital en el tejido empresarial aragonés. "Hay fondos, grupos industriales y operadores que analizan cuentas públicas, detectan rentabilidad y lanzan ofertas. Para quien recibe esa llamada, contar con un equipo experto puede marcar la diferencia entre cerrar una buena venta o aceptar un precio por debajo del valor real", señala.

La consultoría es otra pata creciente: recursos humanos, ya sea en selección de personal, mentoring, planes de negocio, ciberseguridad, implantación del Esquema Nacional de Seguridad, eficiencia energética, obtención de ingresos por venta de excedentes de energía o diseño de proyectos destinados a captar fondos Next Generation.