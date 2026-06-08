Servicios profesionales
Auren se convierte en la "navaja suiza" para las empresa tras 25 años en Aragón
La firma supera los 50 profesionales en Zaragoza, consolida su modelo de asesoramiento integral y se posiciona como uno de los referentes en operaciones de compraventa en un momento de fuerte dinamismo económico de la comunidad
Auren ha dejado de ser únicamente un despacho reconocido por su área de auditoría para convertirse en Zaragoza en lo que su director Legal y Compliance, David Fauquié, define como "una navaja suiza para la empresa". La firma, que ha cumplido 25 años de presencia en Aragón, es capaz de cubrir todas las necesidades que una compañía puede tener a lo largo de su vida, desde lo más cotidiano hasta operaciones de alto impacto como compraventas corporativas, búsqueda de socios o captación de ayudas europeas.
"Nuestros clientes tienen todas sus necesidades resueltas de manera unificada y conectada", explica. Esa es, asegura, la gran diferencia frente al modelo tradicional de la empresa que recurre a profesionales distintos para cada reto, sin conexión entre ellos. En Auren, cada área trabaja coordinada con el resto, lo que permite detectar oportunidades, anticipar riesgos y plantear soluciones con pleno conocimiento del negocio del cliente.
La compañía ha superado ya los 50 profesionales en Zaragoza –el doble que hace ocho años– y continúa creciendo tanto de forma orgánica como mediante la incorporación de nuevos equipos y especialidades. Un proceso que se ha visto reforzado tras la entrada en 2025 del fondo de inversión Waterland en el accionariado de la firma a nivel nacional, una operación orientada a acelerar su expansión.
"La demanda de servicios profesionales es cada vez mayor. El mercado crece, se sofistica y las empresas son cada vez más conscientes de la importancia de estar bien asesoradas de forma continuada, no solo cuando surge un problema", explica Fauquié.
Aniversario con dos momentos "dulces"
El acto del 25 aniversario de Auren en Aragón, celebrado hace tres semanas, sirvió para reconocer el camino recorrido desde su llegada y, al mismo tiempo, para reivindicar el papel que quiere desempeñar en la nueva etapa de crecimiento económico que vive la comunidad. "Confluyen dos momentos dulces", resume.
Desde sus oficinas en el número 2 de la calle Madre Vedruna de Zaragoza, atiende a entre 600 y 700 clientes, desde pymes y empresas familiares hasta operaciones con dimensión internacional. "Tenemos la puerta abierta a todo el mundo, incluso a personas físicas que necesitan tramitar una herencia o un impuesto de patrimonio. Pero el grueso es empresa y cada vez con necesidades más complejas y globales", señala.
Auren articula su estructura en cinco grandes divisiones que operan de forma interconectada: Corporate, Consultoría, Auditoría, Asesoría Jurídica y el área fiscal y laboral integrada dentro de esta última. La parte de corporate ha ganado protagonismo por el auge del mercado de compraventa de empresas. «Hoy cualquier cláusula mal negociada puede suponer decenas o cientos de miles de euros. Es una operación que muchas veces ocurre una vez en la vida de una empresa y hay que llegar preparado», subraya.
La firma participó hace casi un año en la adquisición de Ecoclima –una empresa de unas 70 personas integrada por el grupo internacional Edison Next–, un ejemplo que ilustra cómo se ha intensificado el movimiento de capital en el tejido empresarial aragonés. "Hay fondos, grupos industriales y operadores que analizan cuentas públicas, detectan rentabilidad y lanzan ofertas. Para quien recibe esa llamada, contar con un equipo experto puede marcar la diferencia entre cerrar una buena venta o aceptar un precio por debajo del valor real", señala.
La consultoría es otra pata creciente: recursos humanos, ya sea en selección de personal, mentoring, planes de negocio, ciberseguridad, implantación del Esquema Nacional de Seguridad, eficiencia energética, obtención de ingresos por venta de excedentes de energía o diseño de proyectos destinados a captar fondos Next Generation.
- Una gran promotora vasca irrumpe en el mercado inmobiliario de Zaragoza y compra una manzana para construir 234 pisos por 26 millones de euros
- Indignación con el examen de Matemáticas en la PAU de Aragón: 'Cada ejercicio era peor que el anterior
- El Atlético de Madrid 'ficha' en Tarazona: el fondo inversor Apollo se hace con la planta de Forvia
- Marta Ríos deja el Gobierno de Aragón para dirigir MAZ tras impulsar la llegada de inversiones
- Marina Lajusticia, la aragonesa que acabó en 'La Casita' de Bad Bunny: 'Estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno
- Francfort, Estambul, París, Dublín, Ámsterdam, Tánger o Europa del este: todos los nuevos destinos que quiere el aeropuerto de Zaragoza para 2027
- Natalia Chueca anuncia el primer sorteo de las viviendas de alquiler asequible de Valdefierro y San José: estos son los requisitos
- La empresa que ejecutaba la reforma que obligó a desalojar un edificio en Zaragoza se desvincula de la licencia: 'Somos una subcontrata