Despidos bajo la sombra de la IA: la plantilla aragonesa de Inetum sigue pendiente del ere pactado de 404 bajas

La reestructuración que atraviesa una de las grandes compañías tecnológicas presentes en Aragón mantiene en vilo a parte de su plantilla en la comunidad. Inetum, multinacional francesa especializada en servicios digitales y consultoría tecnológica, ha pactado con los sindicatos un expediente de regulación de empleo (ere) para un máximo de 404 trabajadores en España, aunque todavía se desconoce cuál será el impacto real sobre los tres centros de trabajo que tiene en la comunidad.

La compañía cuenta con implantación en Zaragoza, Huesca y Monzón, reforzada tras la compra de Informática El Corte Inglés (Iecisa), operación que convirtió a Inetum en uno de los principales actores del sector tecnológico español. Con ello, consolidó su presencia en Aragón, donde cuenta actualmente con casi 200 trabajadores.

De ellos, 108 pertenecen a las áreas funcionales incluidas dentro del perímetro potencial del despido colectivo, según aseguran fuentes sindicales. En concreto, 57 corresponden a Zaragoza y 51 a Huesca. Sin embargo, los representantes de los trabajadores insisten en que estas cifras no equivalen a despidos ni a afectados directos por el ere.

«Son trabajadores que pertenecen a los colectivos y áreas donde la empresa aplicará los criterios de designación acordados, pero la lista definitiva todavía no existe», explican desde Fetico, sindicato firmante del acuerdo junto con UGT, CCOO y Valorian. El número final de afectados en Aragón se prevé que no sea muy abultado. Todo dependerá del resultado del proceso de adscripción voluntaria abierto por la empresa –cerrado el pasado viernes– y de la aplicación posterior de los criterios pactados para seleccionar las salidas.

El acuerdo alcanzado reduce en más de un 10% el impacto inicialmente previsto. La empresa planteó en un primer momento la salida de 456 trabajadores y finalmente el número máximo quedó fijado en 404. El pacto incorpora indemnizaciones equivalentes a las de un despido improcedente, una compensación mínima garantizada de 10.000 euros y un plan de recolocación de doce meses financiado íntegramente por la compañía.

La sombra de la IA

Además, quedan excluidos del procedimiento colectivos considerados especialmente sensibles, entre ellos los mayores de 50 años, personas con discapacidad, familias monoparentales o víctimas de violencia de género. Aunque Inetum justifica el expediente por razones organizativas, técnicas y productivas, el ajuste se produce en un momento de profunda transformación del sector tecnológico. Fuentes de Fetico señalan que la creciente automatización de procesos, el aumento de la competencia internacional, la presión sobre los márgenes y la aceleración tecnológica están obligando a muchas compañías a reorganizar sus estructuras.

«No es un problema económico clásico. Estamos viendo cambios organizativos muy profundos. Cada vez hay procesos que requieren menos intervención humana y las empresas tienen que adaptarse continuamente», explican desde Fetico. La situación recuerda a la vivida recientemente en Capgemini, otra de las grandes consultoras tecnológicas presentes en España que recientemente cerró un ere con 710 despidos. En ambos casos, desde Fetico observan como elemento común la necesidad de adaptar plantillas y perfiles profesionales a una transformación tecnológica que avanza a gran velocidad.

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El proceso coincide con un momento especialmente singular para Aragón. Mientras consultoras y empresas tecnológicas ajustan parte de sus estructuras, la comunidad se ha convertido en uno de los principales polos europeos de atracción de inversiones vinculadas a centros de datos. Sin embargo, el caso de Inetum refleja que la digitalización también tiene una cara menos visible. La misma revolución tecnológica que impulsa nuevas inversiones está transformando la organización interna de muchas empresas del sector y obligando a redefinir funciones, procesos y perfiles profesionales.