Diez alumnos de Unizar participan, por primera vez, en 'Generación Talento' de la Fundación Princesa de Girona

La Universidad de Zaragoza, la Fundación Princesa de Girona y la Fundación Ibercaja han dado a conocer esta mañana el programa Generación Talento en Unizar fruto de la alianza entre las tres entidades para mejorar la empleabilidad e impulsar la carrera profesional del estudiantado universitario.

La iniciativa permitirá el reconocimiento de créditos universitarios en concepto de actividades de formación a jóvenes que realicen uno de los itinerarios del programa Generación Talento de la Fundación Princesa de Girona. En esta primera edición, 10 estudiantes de la Universidad de Zaragoza han sido seleccionados para participar en estos itinerarios, con diversas actividades orientadas a la empleabilidad y el emprendimiento.

El programa ofrece a los jóvenes las herramientas necesarias para acelerar sus competencias, con una mejora de la empleabilidad en un contexto BANI, y un enfoque especial en las diez principales competencias definidas por el Foro Económico Mundial (WEF). Estas competencias son pensamiento analítico, resiliencia, flexibilidad y agilidad, motivación y autoconciencia, pensamiento creativo, curiosidad y aprendizaje continuo, atención al detalle, empatía y escucha activa, liderazgo e influencia social, control de calidad y conocimiento tecnológico.

Los estudiantes seleccionados pueden participar en dos itinerarios a elegir. El primero consiste en la realización de un mentoring de orientación profesional, sprints formativos competenciales online y participación en dos actividades de movilidad en centros de desarrollo o asistencia a Foros de Talento en el marco del Tour del Talento, todo ello con 45 horas de duración.

El segundo itinerario consta de un mentoring en orientación competencial, sprints formativos competenciales y participación en dos actividades de movilidad en experiencias tecnológicas en empresas líderes o Foros de Talento, con 40 horas de duración.

La participación en el proyecto permitirá al estudiantado participante el reconocimiento de créditos ECTS.

La Fundación Princesa de Girona facilitará ayudas económicas destinadas a cubrir los gastos de desplazamiento vinculados con la participación en las experiencias tecnológicas y foros de talento, así como en los encuentros con las personas mentoras para estos estudiantes seleccionados.

Según ha señalado la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, “esta alianza con Fundación Princesa de Girona y Fundación Ibercaja nos permite ahondar en la adquisición por parte de nuestro estudiantado de las competencias blandas tan demandadas en el entorno profesional, al mismo tiempo que ofrecemos a los estudiantes una experiencia formativa única que complementa la experiencia en las aulas”.

Además, ha añadido que, “al margen de los estudiantes seleccionados en esta primera edición para estos itinerarios, el estudiantado de la Universidad de Zaragoza puede inscribirse y participar en las actividades que sean de su interés. Pensamos que es una iniciativa muy enriquecedora para nuestros jóvenes”.

Fundación Ibercaja ha impulsado, en su condición de patrono de la Fundación Princesa de Girona, la adhesión de la Universidad de Zaragoza al programa Generación Talento en el ámbito universitario. Además, participa convirtiendo al Campus Fundación Ibercaja en uno de los centros de desarrollo que forman parte del programa.

Esta colaboración se suma a su participación en Generación Talento desde el año 2021, en el mentoring de orientación profesional con el voluntariado corporativo de la entidad, aportando más de 25 mentores. Fundación Ibercaja participará este año en el programa acogiendo una experiencia tecnológica en sus instalaciones.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha señalado que “es un orgullo conectar ambas instituciones como una clara apuesta de Fundación Ibercaja por impulsar el talento joven en nuestro territorio. Tenemos la responsabilidad de empujar y motivar a los jóvenes, ayudándoles a creer en sus propias capacidades. Las nuevas generaciones no son solo el futuro, son el presente que ya está transformando nuestra sociedad”.

Además, ha destacado que desde la entidad aportan su conocimiento y experiencia en el desarrollo profesional, la inteligencia artificial y el mundo organizacional, diseñando una Tech Experience en el mes de octubre en Campus Fundación Ibercaja, que se convierte así en un nuevo centro de desarrollo de Generación Talento.

Por su parte, desde la Fundación Princesa de Girona se ha subrayado la importancia de la integración de la Universidad de Zaragoza en la red de universidades del programa, con el impulso de Fundación Ibercaja, “una alianza con un objetivo claro: abrir nuevos caminos a una generación de jóvenes que quiere y puede cambiar las cosas, empezando por sí mismos”.

Asimismo, han destacado que estos jóvenes, a través de programas como Generación Talento, podrán desarrollar sus competencias, contar con acompañamiento y ver reconocido su esfuerzo.

Además de la asistencia de los estudiantes seleccionados, la jornada de presentación ha contado con la participación de Magda Teruel, Partner Solution Architect en Microsoft, así como de varios estudiantes que han formado parte de ediciones anteriores del programa.

Qué es Generación Talento

El programa de la Fundación Princesa de Girona ofrece a los jóvenes de entre 18 y 30 años recursos para promover su desarrollo profesional y fomentar su empleabilidad, a través de una oferta de mentorías, formación, así como centros y foros de desarrollo en colaboración con empresas.

A través de las más de 40 compañías que forman parte del programa, “Generación Talento” brinda al estudiantado la oportunidad de impulsar sus competencias con herramientas que les permiten prepararse para su futuro laboral.

Más de 8.000 jóvenes y más de 1.000 mentores de las principales empresas españolas forman parte de la iniciativa, a la que ahora se unen la Universidad de Zaragoza y Fundación Ibercaja.