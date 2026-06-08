Un telescopio de 9 millones de euros trabajará en la "defensa planetaria" y el seguimiento de la basura espacial desde la provincia de Teruel

El Observatorio Astrofísicco de Javalambre (OAJ) en la provincia de Teruel acaba de lanzar un contrato para dotarse de un potente telescopio orientado, entre otras funciones, a la "defensa planetaria" desde sus instalaciones y el seguimiento de la basura espacial próxima a la Tierra. Una herramienta moderna y de grandes prestaciones que tendrá un coste de 9 millones de euros y que se va a financiar con con fondos estatales, al 50%, gracias al Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) y a través del denominado Fondo de Transición Justa que concederá un máximo de 4,5 millones para el proyecto.

El contrato en sí, para el que se pueden presentar ofertas hasta el próximo 20 de julio, incluye "el diseño, fabricación, instalación completa y puesta en marcha del telescopio y sistema de control". También contempla la "elaboración del proyecto de construcción del edificio, obra civil asociada, instalaciones generales y cúpula necesarios para el adecuado funcionamiento del telescopio diseñado" y se incluirá "la definición de interfaces mecánicas, eléctricas, de comunicación/datos, de control, y cualquier otra que se identifique necesaria para su adecuada integración", así como la dirección facultativa de la obra del edificio, y la "validación de la funcionalidad" que "se realizará una vez aceptados cada sistema de manera independiente".

Este ambicioso proyecto se establece dentro de los objetivos del Fondo de Transición Justa al tratarse de "inversiones en actividades de investigación e innovación, incluidas las realizadas por las universidades y las organizaciones públicas de investigación, y fomento de la transferencia de tecnologías avanzadas", pero también "tiene en cuenta lo señalado en el Texto del Plan Territorial de la Prioridad 5. Teruel", en el que "se potenciará la implementación de infraestructuras y equipamientos de I+D, conectividad y TIC", y constatando "la importancia de disponer de infraestructuras adecuadas, para hacer posible que el talento y la investigación permanezca en el territorio y no emigre hacia zonas más desarrolladas".

También busca potenciar "la investigación y poniendo el foco en aquellos sectores estratégicos con potencial para dinamizar la competitividad de la provincia y que son especialmente activos en generar innovación, como es el sector aeroespacial". Por eso se considera que este proyecto "tiene una destacada capacidad para dinamizar económica y socialmente la provincia de Teruel, ofreciendo soluciones innovadoras en este sector cada vez más importante y estratégico, y contribuyendo a la diversificación económica de la provincia, mejorando su atractivo y competitividad". Y es que se resalta "la capacidad para promocionar la economía local y el efecto tractor en el territorio que tienen estos proyectos, contribuyendo a fijar población en zonas con baja densidad de población".

Dentro del coste de los trabajos que requerirá este proyecto, se estima que "la construcción del edificio, obra civil asociada, instalaciones generales y cúpula están fuera del alcance del presente contrato" pero tendrán un presupuesto máximo orientativo de 550.000 euros (IVA excluido). Y el del suministro de la cúpula, otros 550.000 euros (IVA excluido).

El telescopio en sí, denominado T150, "será diseñado y fabricado para una vida de al menos 30 años, teniendo en cuenta un ciclo promedio de 12 horas de operación y 12 horas de reposo por día". Y el plazo que se estima necesario dsde su diseño a su instalación y validación es de unos 30 meses, de manera que se si se adjudicara antes de finalizar este año, la nueva herramienta podría estar operativa a finales de 2029 o principios de 2030. De ellos, su diseño final debería estar culminado en seis meses desde la firma del contrato, su construcción podría prolongarse durante 22 meses.

En su cometido, este contrato especifica que el desarrollo e instalación de este nuevo telescopio, que tendrá en torno a 1,5 metros de diámetro de apertura y gran campo de visión, será destinarlo "a proyectos de defensa planetaria, estudios de cuerpos menores del Sistema Solar, así como otras temáticas del dominio temporal y residuos espaciales". "Este objetivo ha sido valorado como de prioridad alta por el Comité Asesor de Infraestructuras Singulares (CAIS) durante el proceso de evaluación del Mapa de ICTS para el periodo 2025–2028", añade el pliego de condiciones.

Este será el tercer telescopio que incorpora a su operativa el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que ahora cuenta con dos de gran campo de visión: el 'Javalambre Survey Telescope (JST250)', de 2,55 metros de apertura con un campo de visión de 3 grados de diámetro, y el 'Javalambre Auxiliary Survey Telescope (JAST80)', de 0,83 metros de apertura con un campo de visión de 2 grados de diámetro. "Ambos están equipados con instrumentación panorámica —JPCam para el JST250 y T80Cam para el JAST80— que maximiza la cobertura del amplio plano focal manteniendo la calidad de imagen de los telescopios", especifican.

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Así, los objetivos que se persiguen con este tercer telescopio, científicos y tecnológicos, "se alinean directamente con el programa de 'Space Situational Awareness (SSA)' de la Unión Europea, que busca analizar los "Objetos Cercanos a la Tierra (NEOs), que monitorizan asteroides potencialmente peligrosos que podrían impactar contra la Tierra", y la "Vigilancia y Seguimiento Espacial (SST), centrada en el seguimiento tanto de satélites activos e inactivos como de los desechos espaciales que orbitan la Tierra". "Además, la Agencia Espacial Española (AEE) gestiona su propio programa de Vigilancia y Seguimiento Espacial (S3T), que comparte los mismos objetivos que el programa SST de la ESA", han añadido.