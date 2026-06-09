El alcalde de Alcañiz, eufórico con la continuidad de Motorland en el calendario de MotoGP de 2027: "Me emociona solo pensar en esta noticia tan importante"

"Me emociono y todo solo de pensar en esta noticia tan importante". Así de eufórico se muestra el alcalde de Alcañiz, Miguel Ángel Estevan, al recibir el anuncio de que la salida de Hungría del calendario de MotoGP para 2027 da entrada al circuito de Motorland en un año en el que se aferraban, tanto en la localidad como en toda la comunidad, a que la condición de ser circuito de reserva diera entrada a la pista turolense en la élite del motociclismo mundial un año más, en 2027, cuando todo parecía apuntar a su salida.

"Soy una persona muy optimista y nunca he tirado la toalla, sabía que desde el Gobierno de Aragón se estaba trabajando silenciosamente y que solo había que tener paciencia, mucha confianza en nuestras posibilidades y un poco de suerte", ha reconocido el primer edil en declaraciones a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN. Él se lo ha imaginado cuando esta mañana ha recibido una llamada de la DGA convocándole a un acto en el edificio Pignatelli en el que este miércoles estará junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón. "Ya por la tarde me han empezado a llegar mensajes de Whatsapp confirmándome lo que ya intuía que había ocurrido".

Y es que para Estevan, la intervención de la DGA ha sido "decisiva" para que un año más haya MotoGP en Alcañiz, cuando todo parecía perdido, porque "sabía que iban a hacer todo lo posible por conseguirlo, tenía la palabra de Jorge Azcón, y solo faltaba que Liberty y Dorna depositaran la confianza de nuevo en Motorland y apostara por mantener la prueba en el calendario".

No oculta que la salida del circuito de Hungaroring ha sido el motivo por el que Motorland tendrá cabida en el Mundial de 2027, pero "en la suerte también hay que estar preparado y Alcañiz ha hecho siempre los deberes y está acostumbrado a hacer bien las cosas, no solo ha sido una cuestión de suerte conseguirlo, se ha trabajado mucho y muy bien desde Aragón y el Gobierno ha apostado fuerte por nosotros".

Respecto al impacto en el municipio y en toda la provincia, a nadie se le escapa que el retorno económico que siempre se ha estimado que tiene la MotoGP, más de 30 millones al año, es importante mantenerlo, aunque sea de momento por un año más solo, pero "nos da mucho optimismo para trabajar con la esperanza de seguir en 2028, 2029... los años que se pueda".

"Mantener la MotoGP es un balón de oxígeno para Alcañiz, nos da mucha confianza y la gente tiene que saber que la importancia de esta prueba no se limita a la celebración del gran premio, es un goteo constante durante todo el año, los equipos y los aficionados quieren venir a correr al circuito donde compiten las estrellas del motociclismo, se organizan muchos eventos y atrae muchas inversiones a la zona. No son solo los días en los que se celebra, es mucho más", resume eufórico de Alcañiz para mostrar la importancia que tiene seguir en el calendario de Dorna y Liberty.