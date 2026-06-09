Aragón alcanza su cifra más alta de delitos de odio: racismo y xenofobia sustentan el aumento

Aragón ha alcanzado una cifra de delitos e incidentes de odio muy significativa, la más elevada de los últimos años. En este sentido, tanto los sucesos relacionados con el racismo como con la xenofobia son los sustentos principales. Esto es lo que refleja el informe sobre delitos publicado recientemente por el Ministerio del Interior. Así, las fuerzas de seguridad en Aragón han reflejado este aumento con sus actuaciones más recientes. La comunidad autónoma aragonesa ha pasado de registrar 31 infracciones en 2022 a contabilizar 55 en 2025, un incremento del 77% que refleja una sostenida tendencia ascendente.

La evolución en Aragón muestra un crecimiento prácticamente constante. Aunque las cifras absolutas siguen siendo moderadas en comparación con otros tipos de delincuencia, los especialistas consideran especialmente relevante la tendencia, ya que estos delitos suelen reflejar tensiones sociales, fenómenos de exclusión y procesos de radicalización que van más allá de los hechos concretos denunciados.

El racismo y la xenofobia se mantienen como la principal motivación de los delitos de odio en la comunidad. En 2025 se registraron 21 casos vinculados a estas causas, casi el doble que tres años antes. La orientación sexual y la identidad de género constituyen la segunda categoría más numerosa, con 15 hechos denunciados. A continuación aparecen los delitos motivados por razones ideológicas, con diez casos, mientras que también se registraron infracciones relacionadas con el antisemitismo, la discriminación por sexo o género y la discapacidad.

Los datos reflejan además cambios en la naturaleza de los incidentes. Las fuerzas de seguridad investigan desde agresiones físicas y amenazas hasta insultos, vejaciones, daños a la propiedad o mensajes difundidos a través de internet y redes sociales. De hecho, las plataformas digitales se han convertido en uno de los principales espacios donde se propagan discursos discriminatorios y mensajes de hostilidad hacia determinados colectivos.

Por provincias, Zaragoza concentra la mayoría de las infracciones registradas. En 2025 sumó 35 de los 55 delitos conocidos en Aragón. Huesca y Teruel contabilizaron diez casos cada una. La distribución responde en parte al mayor peso demográfico de Zaragoza, aunque también a la concentración de actividad social y económica en la capital de Aragón.

Mayor concienciación social

Los expertos recuerdan que las estadísticas oficiales no reflejan necesariamente toda la realidad. Diversos estudios sobre delitos de odio señalan que existe una importante falta de denuncias, especialmente en colectivos más vulnerables que podrían sentir miedo a la hora de acudir a las autoridades. Por ello, el aumento de los casos registrados puede responder tanto a un incremento real de los hechos como a una mayor concienciación social y una mejor detección por parte de los cuerpos policiales. Lo que antes no se denunciaba, de un tiempo a esta parte se puede comprobar cómo sí se alza la voz.

El informe del año pasado también recoge diez delitos motivados por razones ideológicas, tres relacionados con la discriminación por sexo o género, otros tres de carácter antisemita y uno vinculado a la discapacidad.

Detrás de estas cifras hay agresiones, amenazas, insultos y actos de discriminación que tienen como objetivo a personas por su origen, orientación sexual, ideología o cualquier otra característica personal. Este tipo de delitos no solo pueden afectar a las víctimas directas, sino que generan preocupación y sensación de inseguridad entre el resto de la población.