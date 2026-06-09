Aragón se queda sin el proyecto escolar de artesanía: "Transmite valores identitarios"

Los artesanos de Aragón temen no poder recuperar el año que viene su proyecto de divulgación escolar. La prórroga presupuestaria y los informes de intervención han provocado por ahora el fin del programa Escolarte, una iniciativa que consideran "plenamente asentada" y que tras este periodo lectivo no se repetirá en sus aulas. "Nuestro objetivo es sensibilizar a las nuevas generaciones sobre la importancia del trabajo artesano, transmitiendo sus valores identitarios, permitiéndoles disfrutar del trabajo manual y descubriéndoles la historia y el sector como un futuro medio de vida, así como una actividad educativa de gran valor que trasciende las aulas y garantiza la continuidad de nuestros oficios", defienden.

Desde la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón han denunciado este martes que la falta de concreción "en los marcos de colaboración habituales con el servicio de artesanía del Gobierno de Aragón" ha "comprometido seriamente los plazos técnicos de ejecución" de su proyecto de divulgación por el que cada año pasan cerca de 3.000 escolares de las tres provincias. Hasta el momento explican que siempre han encontrado la colaboración con el área de artesanía del Gobierno de Aragón, de forma que esta cooperación "permite ofrecer actividades de gran impacto para el alumnado a precios bonificados", una condición "indispensable", ya que sin ella muchos de los centros educativos no podrían permitirse realizar la actividad.

Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón reconocen que el próximo curso no se podrá avanzar en el proyecto, celebrando en todo caso "su contribución durante años a la divulgación de la artesanía entre el alumnado aragonés". Fuentes de la consejería de Economía asumen la solicitud de subvención presentada el 21 de mayo de 2026 no puede atenderse "por razones legales" que dependen de la actual situación presupuestaria y del actual régimen de concesión del Centro de Artesanía. "A ello se suma que la normativa no permite la doble financiación pública: no es compatible recibir financiación por la cesión del espacio (y que debería conllevar el desarrollo de actividades públicas con sus propios fondos), al mismo tiempo, una subvención nominativa para actividades", explican.

Escolares en el centro de artesanía de Aragón, en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. / El Periódico de Aragón

De este modo, los alumnos se quedarán sin talleres el próximo curso a falta de cambio de última hora. Por eso, desde el departamento aseguran que se han explorado todas las vías posibles, en coordinación con Hacienda, planteando "distintas alternativas y manteniendo contacto continuo con la entidad". En este contexto, explican que se les ha ofrecido tratar de mantener la actividad mediante la concurrencia competitiva, en igualdad de condiciones con otros posibles beneficiarios.

Los profesionales aragoneses del sector de la artesanía deploran la situación a la que se ha llegado y defienden que el programa destaca por "su sólida estructura y estabilidad", sostenida por un equipo de diez profesores y maestros profesionales de disciplinas muy diversas (ceramistas, luthiers o joyeras, entre otras).

Además, explican que Escolarte ejerce una labor fundamental de divulgación del propio Centro de Artesanía de Aragón, cuya sede es un emblemático edificio BIC (el antiguo matadero de Las Fuetnes que constituye un valioso exponente del patrimonio industrial aragonés. Durante el programa, se explica detalladamente a los escolares la historia y las singulares características arquitectónicas de este espacio, conectando la riqueza del edificio con el contenido que alberga. "Para que esta estructura (que moviliza a unos 70 colegios) sea viable, los meses de junio y julio resultan logísticamente indispensables", inciden.