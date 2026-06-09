Escuchar antes de cambiar: así ha diseñado Mercadona su nueva “cesta equilibrada”

¿Qué esperan los consumidores de los productos que compran? ¿Qué formatos utilizan realmente? ¿Cómo cocinan los alimentos en casa? ¿Qué información les resulta útil cuando hacen la compra? Responder a estas preguntas ha sido el punto de partida de 'Tu cesta equilibrada', la iniciativa con la que Mercadona facilita a sus clientes una alimentación saludable sin imponer modelos únicos ni demonizar ningún alimento.

Detrás de esta propuesta hay mucha escucha activa. Especialistas de la compañía han colaborado con consumidores y clientes para conocer sus hábitos, necesidades y preferencias. Ese diálogo ha servido para introducir cambios que buscan hacer más sencilla la toma de decisiones una vez en el supermercado.

“Cada cliente decide cuáles son los productos que añade a su cesta para cubrir sus necesidades nutricionales. Eso es algo muy personal, pero queremos que disponga de toda la información posible para hacerlo”, explica Etsain García, responsable de Comunicación de Mercadona.

Mercadona asegura que todas las medidas incluidas en 'Tu cesta equilibrada' parten del trabajo desarrollado junto a consumidores en sus centros de coinnovación y a través de sus más de 200 especialistas. "Todo el surtido eficaz del que hablamos está basado en ese trabajo previo con los clientes", subraya García.

Una filosofía que sitúa al consumidor en el centro del proceso y que busca responder a una realidad cada vez más diversa: la de personas con hábitos, necesidades y estilos de vida diferentes, pero con un objetivo común cuando llenan su cesta de la compra: comer mejor y hacerlo con toda la información al alcance de la mano.

La iniciativa se apoya en más de 4.500 referencias de alimentación y en dos pilares fundamentales: calidad contundente, un concepto que engloba aspectos como sabor, olor, textura y calidad del producto; y una dieta equilibrada, entendida como la capacidad de cada consumidor para construir una alimentación adaptada a sus circunstancias y estilo de vida.

“La estrategia se basa en que los productos estén buenos, que sean saludables y sostenibles, y en ayudar al cliente a mantener una dieta equilibrada”, señala García.

Hábitos reales

Otra de las medidas impulsadas dentro de 'Tu cesta equilibrada' consiste en adaptar determinados formatos a las necesidades de consumo detectadas entre los clientes. Es el caso de algunos embutidos, que ahora se presentan en porciones más pequeñas. La medida ayuda a controlar mejor las cantidades recomendadas y evita que el producto permanezca abierto durante demasiado tiempo en la nevera.

La misma filosofía se ha aplicado a otros productos, como tortillas de maíz o diferentes formatos de chocolate, donde las porciones recomendadas aparecen claramente identificadas.

Los cambios en las costumbres de compra también han influido en el desarrollo de nuevos formatos. Algunos consumidores, por ejemplo, demandaban envases más pequeños de productos como el gazpacho para evitar desperdicios o adaptarse mejor a hogares con menos miembros. “Lo mismo ha ocurrido con productos como las nueces, donde a la presentación tradicional se han sumado opciones ya preparadas para consumir, respondiendo a nuevas tendencias detectadas entre los clientes”, apunta García.

Etiquetas claras y entendibles

Un cambio visible afecta al etiquetado. Tras detectar que muchas tablas nutricionales resultaban complicadas de leer, la empresa ha optado por un diseño estandarizado en blanco y negro que mejora el contraste y facilita la comprensión de la información.

Además, los valores nutricionales ya no aparecen únicamente por cada 100 gramos de producto. También se muestran por ración o porción de consumo habitual. Así ocurre, por ejemplo, con productos como la mozzarella o determinadas galletas, donde el consumidor puede conocer de un vistazo el aporte nutricional de la unidad que realmente va a consumir.

La escucha a los clientes ha permitido identificar cómo se preparan los alimentos en cada casa. No es lo mismo cocinar unas empanadillas en una freidora de aire que con aceite, ni preparar unos palitos de merluza en el horno que en una sartén.

Por ello, Mercadona ha incorporado nuevas indicaciones de cocinado en distintos productos para que el consumidor encuentre instrucciones adaptadas a las formas de preparación más habituales.

Uno de los mensajes que Mercadona quiere transmitir con esta iniciativa es que una alimentación equilibrada no pasa por eliminar alimentos concretos. “Nosotros no demonizamos ningún producto”, afirma García. “Una berlina puede formar parte de una alimentación equilibrada dependiendo de la frecuencia y de la cantidad con la que se consuma”, matiza.

La clave, insiste la compañía, está en disponer de información clara para tomar decisiones conscientes y adaptadas a cada situación personal.