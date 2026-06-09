Las huelgas que sí surten efecto: el IES Martina Bescós de Cuarte de Huerva logra más conserjes y administrativos pero mantiene la queja por la limpieza

Fue el primero en retomar las huelgas este curso escolar. Y logró que se le escuchara. A principios de diciembre (2025), profesorado, familias y estudiantes del instituto Martina Bescós de Cuarte de Huerva (Zaragoza) pararon su actividad durante tres días para exigir a Educación que solucionara la falta de personal de limpieza, conserjería y administración que sufría el centro. Denunciaron haber crecido en estudiantes pero no en profesionales, y mostraron su rechazo a la concertación del Bachillerato, una medida que entonces ya se había anunciado aunque con diferentes condiciones. En el segundo día de sus paros (jueves 3 de diciembre) las partes acercaron posturas y, según informan desde el IES, aunque no se ha puesto solución a todos los problemas de la forma que querían, sí ha habido grandes avances.

En concreto, la comunidad educativa del IES Martina Bescós solicitaba contar con al menos un conserje más (en aquel momento solo tenían uno), con dos personas más de administración y dos empleados más para la limpieza, ya que el centro tiene 9.000 metros cuadrados y 1.000 personas. Desde el equipo directivo explican que, en este tiempo, se han creado 4 RPT (Relación de Puestos de Trabajo) nuevas en el centro: dos de conserjería, una de auxiliar administración y una de jefa de administración. "Hemos pasado de un conserje a tres y de una persona en administración a tres", resumen.

El Departamento de Educación, entonces liderado por Tomasa Hernández, se comprometió durante la huelga del Martina Bescós (diciembre) a iniciar una negociación con Función Pública y los sindicatos con el fin de que en marzo hubiera ya formada una nueva RPT que respondiera a las necesidades del Martina Bescós y de otros doce centros de Zaragoza provincia de similar tamaño y características al instituto de Cuarte de Huerva. Educación ha llevado a cabo este ajuste en administración y consejería y desde el centro celebran la situación en estos sectores.

"La parte que no se ha resuelto es la de la limpieza", exponen desde el equipo directivo. El centro cuenta con dos trabajadores de este sector, que según informaron desde Educación las que corresponden por su RPT, a la que suman dos personas más financiadas con los fondos del presupuesto de funcionamiento del propio instituto. Según detallan, una persona está contratada con una empresa de servicios y, la otra, con contratación centralizada de la DGA.

Durante la huelga de diciembre, Educación se comprometió a reforzar el personal contratando a una persona más de limpieza a cargo de la DGA. Es decir, que a las tres que en ese momento tenía el instituto -las dos que le correspondía por RPT y una tercera contratada por ellos- se iba a sumar una cuarta. Además, señalaron que se evaluaría si era necesario contar con una quinta. Ahora mismo hay cuatro: las dos que les corresponden por RPT, una tercera financiada por Educación y una más contratada con una empresa de servicios. Desde el centro abogan por modificar la relación de puestos de trabajo para aumentar las plazas de este sector en el centro.

La limpieza

"Por la parte de limpieza no estamos contentos, ya que tenemos personal haciendo el mismo trabajo contratado por diferentes vías", critican desde el instituto. Con todo, celebran que el resto de compromisos se hayan llevado a cabo, lo que también las familias ven con buenos ojos. "Estamos muy contentos porque se ha cumplido lo prometido", señalan desde la AMPA.

Estará por ver si la huelga educativa que vivió Aragón los días 18 y 19 de mayo, que fue en defensa de la escuela pública y para rechazar que se concierte el Bachillerato con 20 millones mientras los centros públicos sufren "carencias" como las que padecía el IES Martina Bescós, que también la secundó, marca la diferencia y colegios e institutos consiguen empezar a revertir la situación de sus instalaciones.

Estas peticiones también hicieron salir a la calle a la comunidad educativa en enero, en unos paros que convocó el sindicato CGT en solitario y que no lograron revertir los resultados de las urnas, que el 8 de febrero dieron la victoria al PP de Jorge Azcón y lo condicionaron a pactar con Vox. Derecha y ultraderecha firmaron liderar juntas en Aragón y en su acuerdo de Gobierno volvieron a incluir la concertación del Bachillerato. Contra esta medida han recurrido 17 entidades (asociaciones, federaciones y fuerzas políticas de izquierdas), las mismas que han solicitado cautelares para urgir su paralización.

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