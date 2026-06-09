Las izquierdas 'se conocen' en su primera reunión por la unidad para las elecciones municipales de Huesca

La izquierda toma un primer contacto de cara a la candidatura de unidad para las elecciones municipales al Ayuntamiento de Huesca. Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, Partido Verde y Podemos han celebrado un primer encuentro este martes para pensar en una única lista a los comicios de mayo de 2027. Sin grandes conclusiones, las cuatro fuerzas coinciden en la necesidad de unir al espacio progresista, pero se reclaman mutuamente asociaciones más allá de los contextos electorales.

La búsqueda de unidad en Huesca es una necesidad para el espacio progresista de la capital oscense, que vio como cuatro fuerzas sacaban resultados decentes, pero ninguna entraba en el consistorio que hoy gobierna la popular Lorena Orduna. "Fuimos el ridículo nacional", reflexiona una de las personas que han participado en el encuentro, del que todas las fuerzas salen mirando "más allá" de los comicios de 2027. Un reclamo que sobre todo han capitaneado Chunta y el Partido Verde, que han reivindicado su alianza y afeado que la cita se celebre con ese contexto preelectoral.

Fuentes de IU en Huesca mostraron su agradecimiento al resto de fuerzas por participar y han celebrado "la reflexión" conjunta sobre "por qué se ha llegado a esta situación". "Tenemos que centrarnos en un proyecto que conjunto y más allá de las elecciones, porque es nuestra obligación", afirman desde Izquierda Unida. Los convocantes aseguraron a este diario que el resto de partidos se han comprometido a informar a sus bases sobre la cita y descartan conversaciones sobre puestos: "No es cuestión de hablar de sillones y sí de un programa de mínimos".