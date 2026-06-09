Jorge Azcón aúpa a uno de sus asesores personales a la dirección de Inversiones Estratégicas

El movimiento de sillas en el gabinete del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, no cesa en ningún momento. El corazón del Ejecutivo autonómico sigue poniéndose en funcionamiento y lo hace con cambios en su interior. El último, el ascenso de Ángel Ramos, abogado zaragozano que hasta hace bien poco trabajaba como asesor personal, que se convertirá en los próximos días en el director de Inversiones Estratégicas de la DGA. Un cargo abandonado hace poco por Marta Ríos, fichada en 2023 expresamente para esa tarea, y que cambió las responsabilidades en la administración por la gerencia de Mutua MAZ.

Según adelantó Heraldo de Aragón y ha podido confirmar este diario, Ramos pasará a ocupar en las próximas jornadas un puesto clave para el desarrollo de la política económica del Gobierno de Aragón. Azcón creó en 2023 este puesto para tener una mayor presencia en la negociación con grandes empresas que pretendían aterriza en la comunidad. Durante el tiempo que Ríos asumió este papel, a la comunidad llegaron cerca de 90.000 millones de euros en inversiones privadas, principalmente centros de datos que se materializarán en el próximo lustro si los planes de tecnológicas como Amazon Web Services o Microsoft no se tuercen. Pese a ser un puesto eminentemente económico, y contar con Mar Vaquero como responsable de Economía en el pasado Gobierno, Azcón decidió que la dirección de Inversiones Estratégicas se incrustase en su gabinete, entre su círculo más cercano.

La salida de Marta Ríos obligó al líder popular a hacer ajustes. Y la apuesta es Ángel Ramos, joven abogado zaragozano y una de las personas más cercanas al presidente. Asesor personal, Ramos forma parte del equipo más próximo a Azcón desde agosto de 2023, cuando el popular asumió la presidencia autonómica. Su papel, como el del resto del gabinete, se ha quedado en las bambalinas. Aunque su rostro se pudo ver en la única reunión pública que mantuvieron PP y Vox en Zaragoza para negociar el Gobierno que ahora dirige Aragón. Fue a mediados de abril, en el hotel Zentral Ave de la capital aragonesa. Por parte de los populares participaron el propio Azcón y sus altos cargos de máxima confianza, como Mar Vaquero, Roberto Bermúdez de Castro y Octavio López, los tres hoy consejeros de la DGA. También estaba el mencionado Ángel Ramos, como parte de apoyo "técnico". En Vox participaron Alejandro Nolasco, hoy vicepresidente autonómico, los diputados nacionales José María Figaredo y Carlos Hernández Quero y la responsable de las negociaciones en la ultraderecha, Montse Lluis.

Ángel Ramos y Roberto Bermúdez de Castro, en la negociación entre PP y Vox a mediados de abril por el Gobierno de Aragón. / Miguel Ángel Gracia

Ramos (Zaragoza, 1995) es graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Zaragoza y tiene el doble máster de Acceso a la Abogacía y Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra. Según consta en sus datos en la web de Transparencia del Gobierno de Aragón, entre septiembre de 2020 y agosto de 2023 (inicio del primer Gobierno de Azcón) trabajó en Cuatrecasas, "participando en operaciones societarias diversas y en secretarías de Consejos de Administración, así como en asesoramiento a clientes nacionales e internacionales de múltiples industrias y sectores". Fuentes del Gobierno de Aragón concretaron a este diario que el gabinete de Presidencia ya trabaja en cubrir la vacante que deja Ramos y que en las próximas semanas se espera dar relevo a ese puesto.

Un gabinete lleno de cambios

El ascenso de Ramos es la última transformación en un gabinete muy movido desde la composición del nuevo Gobierno autonómico. La salida de Marta Ríos a la MAZ fue un cambio en el ala económica. Su impacto fue menor al que tuvo el reciente nombramiento de Alberto Izquierdo, presidente del PAR, que se ha convertido en asesor personal de Azcón.

La elección de Izquierdo para ese puesto de confianza ha levantado ampollas tanto en la formación aragonesista como en el Partido Popular de Teruel. Decenas de alcaldes y concejales turolenses han amenazado a Azcón con su dimisión si no revierte la elección del líder del PAR, al que consideran un rival político más que un potencial socio. Para frenar la crisis, el presidente aragonés del PP ha convocado a Joaquín Juste (presidente PP de Teruel), Emma Buj (alcaldesa de Teruel y próxima presidenta del PP de Teruel) y Francisco Narro (diputado provincial y alcalde de Camarena de la Sierra).

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Además del "fuego" que ha levantado el fichaje de Izquierdo y de la salida de Ríos, el gabinete presidencial también cambió de secretario general técnico (SGT). Juan Pérez Mas se convirtió en el nuevo director general de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón. El puesto de SGT lo asume desde entonces Javier Rincón, consejero de Agricultura entre 2024 y 2026, tras la salida de Vox. Anteriormente, había sido SGT en la consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública.