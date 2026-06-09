La Justicia de Aragón pide agilizar las ayudas del Bono Alquiler Joven: "Los retrasos pueden afectar al propósito fundamental de estas ayudas sociales"

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial para agilizar la tramitación las ayudas del Bono Alquiler Joven.

Para ello, Gimeno considera que cabría valorar cuál es el volumen de recursos materiales y personales asignados a este trámite en relación con el número de solicitudes que existen.

La institución ha intervenido previamente en asuntos relacionados con las ayudas para el alquiler joven, tramitando expedientes de queja similares, algunos de los cuales culminaron en otras sugerencias formales.

La última actuación de la institución se produce tras la queja de un interesado que presentó su solicitud de ayuda al alquiler en julio de 2025 y no fue hasta enero de 2026 cuando se le requirió subsanar documentación, estando el trámite todavía en periodo de resoluciones.

El propio interesado asegura que entregó el papeleo el mismo día en el que la administración lo demandó. Sin embargo, se le informó de que su expediente había pasado a última posición en el orden de tramitación de solicitudes.

En la respuesta remitida a esta institución, el Departamento de Vivienda confirma que la solicitud se encuentra en fase de tramitación desde la subsanación de la documentación aportada, lo que significa retomar el proceso de dicha solicitud en el orden correspondiente a la entrega, es decir, enero de 2026. Por todo ello, el Departamento estima que la resolución podría dictarse en las próximas semanas.

La Justicia de Aragón ha recordado que los retrasos prolongados en esta tramitación y resolución pueden afectar al propósito fundamental de estas ayudas de carácter social, orientadas a garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada para los sectores más jóvenes de la población.