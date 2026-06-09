Licitadas las obras de rehabilitación del Centro Aragonés de Barcelona: este será su coste y su fecha de finalización

El Gobierno de Aragón ha publicado el anuncio de licitación de las obras de rehabilitación de las cubiertas y fachadas del Centro Aragonés de Barcelona, ubicado en la calle Joaquín Costa número 68, con un presupuesto de 1.608.560,91 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 15 meses.

La actuación responde al deterioro que presentaba el edificio cuando fue cedido a la Comunidad Autónoma de Aragón en 2022 por la Asociación Centro Aragonés de Barcelona-Casa de Aragón. Los informes técnicos realizados detectaron problemas estructurales en cubiertas y fachadas, riesgo de desprendimientos y deficiencias en las instalaciones eléctricas.

Las obras previstas incluyen la restauración de las fachadas, la recuperación de elementos originales del inmueble, la reparación y sustitución de cubiertas, la impermeabilización de cubiertas planas, la retirada de elementos sin valor patrimonial y la reorganización de instalaciones obsoletas.

El proyecto de ejecución fue redactado por el arquitecto Valentín Álvarez Planas, supervisado técnicamente, visado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Barcelona y aprobado por el Gobierno de Aragón en noviembre de 2025.

La licitación se realizará mediante procedimiento abierto y las obras podrían comenzar en agosto de 2026. La financiación se distribuirá entre los ejercicios 2026 y 2027. La previsión es invertir en este año 569.183,13€ y 1.039.377,78 en 2027.

La rehabilitación interior del edificio se abordará en una segunda fase, una vez se defina el futuro programa de usos y gestión del Centro Aragonés de Barcelona, actualmente en elaboración. De hecho, la empresa CBRE presentó el lunes al grupo de trabajo –representantes del Centro Aragonés de Barcelona, responsables de la Dirección General de Cultura, de la Dirección General de Contratación del Gobierno de Aragón y del equipo de trabajo del contrato- un estudio preliminar sobre el futuro uso del edificio