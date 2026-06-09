El ministerio certifica el tijeretazo a Endesa en Andorra y busca destino para casi 1.000 MW del nudo Mudéjar

El Ministerio para la Transición Ecológica ha certificado el drástico recorte del proyecto con el que Endesa ganó hace tres años el concurso de transición justa del nudo Mudéjar de Andorra y abre ya la puerta a que otras eléctricas ocupen buena parte del espacio que deja libre la compañía.

El departamento que dirige Sara Aagesen ha firmado la autorización administrativa previa para una potencia de 406,3 megavatios (MW), apenas una quinta parte de los 1.844 MW que planteó inicialmente Enel Green Power España, la filial de renovables de Endesa, para sustituir la producción de la central térmica de carbón cerrada en junio de 2020. Por ahora, Enel Green Power no ha recibido la autorización administrativa previa (AAP), aunque sí ha recibido la notificación del ministerio sobre la firma.

La decisión supone enterrar definitivamente el diseño energético que permitió a la compañía adjudicarse el mayor concurso de transición justa celebrado hasta la fecha en España. Tras la severa criba impuesta por la declaración de impacto ambiental, el proyecto pierde cerca del 80% de la potencia prevista y deja sin utilizar 937 MW de capacidad de acceso a la red eléctrica. Se trata de un activo estratégico para la reindustrialización de la zona, cuya continuidad había quedado en el aire durante los últimos meses.

Para evitar que esos megavatios se pierdan, el ministerio ha anunciado que modificará la orden que reguló el concurso del nudo Mudéjar con el objetivo de reasignar la capacidad sobrante entre los promotores que participaron en la convocatoria de 2022. El Instituto para la Transición Justa ofrecerá esa potencia a los restantes concurrentes siguiendo el orden de prelación resultante del proceso de adjudicación, un movimiento que podría reactivar las aspiraciones de grupos como Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), EDP-Térvalis, Iberdrola-Aurinka, Acciona-Falck Renewables, Naturgy o Ignis-Arcoiris.

En el concurso, el ránking del resto de empresas dejó en segundo lugar el proyecto de Desarrollos Renovables de Teruel SL presentado de forma conjunta por la eléctrica portuguesa EDP y el grupo turolense Térvalis, matriz del fabricante de fertilizantes Fertinagro. Esta alianza solicitaba 260 MW en su propuesta, con la que planteaba impulsar una planta de hidrógeno verde.

En tercera posición quedó Ardemer ITG SL, perteneciente a la división de renovables de Acciona, que pretendía hacerse con 890 MW, seguido de Aragón Transición Justa SL, una empresa conjunta formada por la energética Ignis y la cooperativa turolense Arcoris. Tras estas firmas se situaron el vehículo inversor ligado al fondo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP, que impulsa el cluster Maestrazgo), Naturgy Renovables, Haddura Magna (Forestalia) y Grupotec, entre otros.

La resolución, en otoño

Para poder dar cabida a esa reasignación de la potencia energética, el ministerio propondrá la modificación de la orden TED/1182/2021, por la que se regula y convoca el citado concurso, para que la capacidad de acceso del nudo de Andorra liberada por ENEL, de 937 MW, se reasigne dentro del propio concurso.

Según han comunicado fuentes ministeriales, la modificación de la normativa se someterá a consulta pública "en las próximas semanas", con la intención de culminar el procedimiento administrativo "el próximo otoño". Así, señalan, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) podrá "ofrecer individualmente la capacidad liberada a los demás concurrentes", de acuerdo con el orden de prelación resultante del concurso. Es decir, siguiendo este orden: EDP y Térvalis, Ardemer ITG SL (Acciona), Aragón Transición Justa SL (Ignis y Arcoiris), CIP, Naturgy Renovables, Haddura Magna (Forestalia) y Grupotec, entre otros.

Eso sí, desde el ministerio que dirige Sara Aagesen recuerdan que tanto ENEL como el resto de los adjudicatarios tendrán que "cumplir con los compromisos socioeconómicos asociados al volumen de capacidad de acceso que obtengan, en beneficio de la zona de transición justa".

Compromiso de empleo

Por otra parte, desde el Instituto para la Transición Justa han incorporado el reajuste proporcional a los compromisos de Endesa con el empleo, ante la drástica reducción de la potencia del proyecto. Así, deberán mantener los 13 empleos directos equivalentes a tiempo completo (ETC) en construcción y puesta en marcha, otros 71 empleos a tiempo completo directos en operación y mantenimiento y 1.310 empleos a tiempo completo indirectos, todos ellos respaldados por la garantía asociada al concurso.

Sin embargo, el proyecto inicial de Endesa para Andorra contemplaba más de 370 empleos directos en operación y mantenimiento y 6.300 indirectos.

Fuentes del Miteco han recodado su "apoyo al territorio", donde ya ha concedido 520 millones de euros para 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, de los cuales hay el compromiso de creación de más de 500 empleos con las ayudas vigentes.