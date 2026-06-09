La multinacional asiática DayOne elige Escatrón para levantar un gran centro de datos de IA de más de 3.000 millones

Escatrón se prepara para protagonizar un nuevo capítulo de su larga historia ligada a la energía. El municipio zaragozano, que durante décadas fue sinónimo de generación eléctrica, se perfila ahora como uno de los grandes polos digitales del sur de Europa con el impulso de un macrocentro de datos especializado en inteligencia artificial promovido por la multinacional DayOne, que tiene su sede en Singapur, vinculado a la central de ciclo combinado Peaker, ubicado en esta localidad y propiedad de Ignis.

El proyecto, avanzado por Heraldo de Aragón y confirmado a este diario por fuentes conocedoras de la operación, supondrá una inversión superior a los 3.000 millones de euros y contempla la construcción de un gran campus tecnológico junto a la central de gas que Ignis opera en Escatrón. La iniciativa se encuentra todavía en fase de desarrollo y preparación para su tramitación administrativa, aunque las mismas fuentes aseguran que la alianza entre ambas compañías constituye la base sobre la que se articula el proyecto.

La futura instalación se levantará sobre terrenos de uso industrial situados en el entorno inmediato del ciclo combinado, un enclave que reúne algunos de los activos más codiciados actualmente por la emergente industria digital, como son la disponibilidad de suelo, el acceso al agua del Ebro para refrigeración y, sobre todo, la capacidad eléctrica asegurada. Este último rexurso es fundamental en un momento en el que la falta de conexión a la red se ha convertido en el principal cuello de botella para el desarrollo de centros de datos en España.

Precisamente ahí reside una de las claves de la operación. La planta Peaker de Ignis dispone de una potencia de generación de 274,6 megavatios y la compañía trabaja en un proyecto de hibridación con tres parques eólicos y una planta fotovoltaica que suman más de 311 megavatios adicionales. Esta iniciativa obtuvo el año pasado la autorización administrativa previa y la declaración ambiental favorable por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, mientras que actualmente se encuentra pendiente de recibir la autorización administrativa de construcción, un paso considerado estratégico para reforzar la competitividad energética del futuro centro de datos.

La estrategia de Ignis

La apuesta encaja con la evolución experimentada por Ignis durante la última década. Fundada en 2015, la compañía nació vinculada al desarrollo de proyectos renovables y posteriormente amplió su actividad hacia la gestión energética, la representación en mercados eléctricos y la firma de contratos de compraventa de energía (PPA). En la actualidad gestiona más de 8 gigavatios de activos y desarrolla una cartera superior a 30 gigavatios en distintos países.

Fuentes de la compañía explican que uno de los principales focos estratégicos de Ignis pasa ahora por atraer nueva demanda eléctrica capaz de aprovechar la creciente generación renovable disponible en el sistema. Entre esos consumidores figuran la industria electrointensiva y, especialmente, los centros de datos, un ámbito en el que participa en el desarrollo de varios proyectos tanto en Aragón como en otras comunidades autónomas.

Aunque Ignis declina realizar comentarios sobre acuerdos concretos con terceros, la empresa reconoce que trabaja en el impulso de proyectos de centros de datos en distintos y destaca que Aragón es un territorio especialmente atractiva por sus recursos energéticos, disponibilidad de suelo y potencial de crecimiento industrial.

Este diario también se ha puesto en contacto con DayOne, que por el momento prefiere no pronunciarse sobre sus planes en Escatrón. Sin embargo, la compañía ya ha dado algunas señales de su desembarco en Aragón. Recientemente ha publicado al menos una oferta de empleo vinculada a Zaragoza para incorporar un perfil especializado en la coordinación administrativa de proyectos de construcción, una función habitualmente ligada a las primeras fases de implantación de grandes infraestructuras.

La ventaja de los ciclos combinados

El proyecto de Escatrón ejemplifica una tendencia cada vez más visible en el sector energético español, la conversión de antiguas infraestructuras de generación en plataformas para atraer grandes consumidores eléctricos. La clave se encuentra en el Real Decreto-ley 8/2023, una norma que permite a los titulares de instalaciones de generación solicitar directamente capacidad de demanda para autoconsumo en los mismos nudos de conexión donde ya evacúan electricidad. El límite se sitúa en el 50% de la capacidad de generación previamente autorizada.

Esta medida ha otorgado una ventaja competitiva significativa a los propietarios de ciclos combinados e instalaciones de generación, que pueden aprovechar infraestructuras ya existentes y posiciones privilegiadas en la red eléctrica para promover nuevos proyectos industriales. En un contexto de creciente saturación de los nudos de acceso, disponer de ese enchufe se ha convertido en un activo de enorme valor.

La combinación de generación renovable y ciclos combinados ofrece además una ventaja especialmente apreciada por los operadores tecnológicos. Mientras las energías renovables aportan electricidad de bajo coste y reducen la huella de carbono, las centrales de gas garantizan suministro continuo las 24 horas del día, una condición imprescindible para las cargas de trabajo asociadas a la inteligencia artificial y la computación en la nube.

Escatrón, nuevo polo digital

La iniciativa promovida por DayOne se suma a otros proyectos que prometen transformar el entorno de Escatrón en uno de los enclaves energéticos y digitales más relevantes de Aragón. La propia Repsol impulsa otro gran centro de datos vinculado a la central de ciclo combinado que posee en el municipio, una infraestructura para la que todavía busca operador tecnológico. La petrolera reforzó hace unos meses esa estrategia mediante la adquisición de 15 proyectos eólicos desarrollados por Forestalia con una potencia conjunta superior a 800 megavatios.

A escasos kilómetros también se proyecta un gran complejo de Amazon Web Services (AWS) en La Puebla de Híjar, dentro de la creciente expansión de infraestructuras digitales que vive Aragón y que ha atraído en los últimos años a gigantes tecnológicos e inversores especializados.