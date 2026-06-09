Nuevos robos en cementerios: Alcolea de Cinca denuncia una desaparición de ornamentos de bronce similar a la de Torrero
El consistorio ha presentado una demanda conjunta ante la Guardia Civil y se espera que en los próximos días se sumen más afectados
Los vecinos de Alcolea de Cinca han descubierto este mes de mayo cómo la mala fe de los ladrones se cebaba con el camposanto de la localidad. Siguiendo la forma de proceder que se ha detectado en otras zonas de Aragón, hasta una quincena familias han visto cómo delincuentes con pocos escrúpulos se han dedicado a arrancar de los nichos cualquier ornamento con valor, sobre todo de metal, causando así desperfectos en casi dos decenas de tumbas del cementerio.
Los robos fueron detectados por varios vecinos de la localidad del Cinca Medio cuando acudieron a visitar a sus familiares fallecidos. Entonces descubrieron que del recinto mortuorio habían desaparecido pomos usados para mover las lápidas, decoraciones de bronce y que también se habían producido "pequeños deterioros" en los nichos. La alcaldesa de la localidad, Begoña Nasarre, ha destacado que en el pueblo se ha generado "algo de inquietud" por el daño a un espacio con estas características simbólicas.
El cementerio de Santa Ana cuenta con una pequeña capilla del siglo XVIII que no se ha visto afectada por la entrada de ladrones. Como en la mayor parte de los lugares con poca población siempre está abierto y no cuenta con medidas específicas de seguridad aunque se han puesto a disposición de la Guardia Civil imágenes de cámaras cercanas. "La vulneración de lo sagrado nunca se había vivido de este modo en un pueblo pequeño", lamenta la alcaldesa.
Tras conocerse la acción de los ladrones, y por consejo de la Guardia Civil, desde el municipio se ha presentado este lunes una denuncia conjunta acompañada del correspondiente título de propiedad de las quince familias afectadas. "Es un robo que no tiene que ver con lo material, pues afecta más al valor simbólico", ha detallado Nasarre. Por el momento no existe un cálculo del precio que pueden tener las piezas en el mercado, pues generalmente son compradas por chatarreros. Además de las quince ya interpuestas (más la del propio consistorio), se espera que cuando los familiares que no viven en la localidad tengan conocimiento del suceso también sumen sus propias demandas.
"Es triste que entren a robar así en los cementerios, sobre todo en un pueblo como el nuestro en el que no se encuentran elementos de mucho interés material", ha recordado la alcaldesa del municipio, que tiene presenten lo que se vivió el pasado año entre los meses de septiembre y octubre en el cementerio de Torrero de Zaragoza. En aquel momento los ladrones causaron desperfectos en hasta 200 tumbas del camposanto de la capital aragonesa. Allí, cuando el consistorio zaragozano tuvo conocimiento de los hechos también presentó una denuncia ante la Policía Nacional, quien inició toda una serie de pesquisas, como la toma de huellas y la recogida de otras posibles pistas e indicios que pudieran quedar sobre el terreno.
En aquella ocasión los agentes pudieron recuperar más de 500 objetos sustraídos entre los que destacaban ornamentos de gran valor sentimental y material, como cruces, placas conmemorativas, jarrones y esculturas elaboradas en metales preciosos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una gran promotora vasca irrumpe en el mercado inmobiliario de Zaragoza y compra una manzana para construir 234 pisos por 26 millones de euros
- El tranvía de Zaragoza, 15 años después: la línea más usada del país apunta a un nuevo récord de viajeros en 2026
- El Atlético de Madrid 'ficha' en Tarazona: el fondo inversor Apollo se hace con la planta de Forvia
- Kasan, distrito comercial: así es la galería en el centro de Zaragoza que resiste al comercio electrónico
- Marina Lajusticia, la aragonesa que acabó en 'La Casita' de Bad Bunny: 'Estaba en el sitio adecuado en el momento oportuno
- Cierra la tienda de botas El Tubo: "Ahora será un almacén de bar, pero no hay tristeza"
- Natalia Chueca anuncia el primer sorteo de las viviendas de alquiler asequible de Valdefierro y San José: estos son los requisitos
- El arquitecto que diseñó el tranvía de Zaragoza: '¿El mayor error? No hacer la línea 2 inmediatamente después