Nuevos robos en cementerios: Alcolea de Cinca denuncia una desaparición de ornamentos de bronce similar a la de Torrero

Los vecinos de Alcolea de Cinca han descubierto este mes de mayo cómo la mala fe de los ladrones se cebaba con el camposanto de la localidad. Siguiendo la forma de proceder que se ha detectado en otras zonas de Aragón, hasta una quincena familias han visto cómo delincuentes con pocos escrúpulos se han dedicado a arrancar de los nichos cualquier ornamento con valor, sobre todo de metal, causando así desperfectos en casi dos decenas de tumbas del cementerio.

Los robos fueron detectados por varios vecinos de la localidad del Cinca Medio cuando acudieron a visitar a sus familiares fallecidos. Entonces descubrieron que del recinto mortuorio habían desaparecido pomos usados para mover las lápidas, decoraciones de bronce y que también se habían producido "pequeños deterioros" en los nichos. La alcaldesa de la localidad, Begoña Nasarre, ha destacado que en el pueblo se ha generado "algo de inquietud" por el daño a un espacio con estas características simbólicas.

El cementerio de Santa Ana cuenta con una pequeña capilla del siglo XVIII que no se ha visto afectada por la entrada de ladrones. Como en la mayor parte de los lugares con poca población siempre está abierto y no cuenta con medidas específicas de seguridad aunque se han puesto a disposición de la Guardia Civil imágenes de cámaras cercanas. "La vulneración de lo sagrado nunca se había vivido de este modo en un pueblo pequeño", lamenta la alcaldesa.

Una de las lápidas vandalizadas en el cementerio de Alcolea de Cinca. / El Periódico de Aragón

Tras conocerse la acción de los ladrones, y por consejo de la Guardia Civil, desde el municipio se ha presentado este lunes una denuncia conjunta acompañada del correspondiente título de propiedad de las quince familias afectadas. "Es un robo que no tiene que ver con lo material, pues afecta más al valor simbólico", ha detallado Nasarre. Por el momento no existe un cálculo del precio que pueden tener las piezas en el mercado, pues generalmente son compradas por chatarreros. Además de las quince ya interpuestas (más la del propio consistorio), se espera que cuando los familiares que no viven en la localidad tengan conocimiento del suceso también sumen sus propias demandas.

"Es triste que entren a robar así en los cementerios, sobre todo en un pueblo como el nuestro en el que no se encuentran elementos de mucho interés material", ha recordado la alcaldesa del municipio, que tiene presenten lo que se vivió el pasado año entre los meses de septiembre y octubre en el cementerio de Torrero de Zaragoza. En aquel momento los ladrones causaron desperfectos en hasta 200 tumbas del camposanto de la capital aragonesa. Allí, cuando el consistorio zaragozano tuvo conocimiento de los hechos también presentó una denuncia ante la Policía Nacional, quien inició toda una serie de pesquisas, como la toma de huellas y la recogida de otras posibles pistas e indicios que pudieran quedar sobre el terreno.

En aquella ocasión los agentes pudieron recuperar más de 500 objetos sustraídos entre los que destacaban ornamentos de gran valor sentimental y material, como cruces, placas conmemorativas, jarrones y esculturas elaboradas en metales preciosos.