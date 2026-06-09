El PAR convoca de urgencia a sus órganos internos ante la crisis abierta por el fichaje de Alberto Izquierdo como asesor de Azcón

El Partido Aragonés celebra hoy y mañana dos reuniones internas para tratar de atajar la enésima crisis abierta en la histórica formación de centro aragonés a raíz del fichaje de su presidente, Alberto Izquierdo, como asesor personal del presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP, Jorge Azcón.

Lo harán con la convocatoria a toda la militancia de Teruel en el Comité Intercomarcal del PAR en la provincia turolense, esta tarde a las 19 horas en Utrillas, y con otra reunión mañana, a la misma hora, en Zuera, con el Comité Intercomarcal del PAR en Zaragoza. Una cita que también tendrá su réplica con los órganos de Huesca.

Según ha podido confirmar este diario, habrá un único tema en el orden del día de todas las reuniones: el descontento provocado por la decisión de Alberto Izquierdo de aceptar la contratación como asesor por parte del presidente Azcón. Aunque el líder del PAR explicó su decisión a la militancia a través de una carta que se dio a conocer poco antes que su fichaje, la decisión ha provocado un gran descontento tanto entre cargos y alcaldes del PAR, como del PP.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, este viernes en las Cortes. / LAURA TRIVES

De hecho, paralelamente a estas citas en los órganos del PAR, el presidente aragonés reúne esta misma mañana al actual presidente provincial del PP en Teruel, Joaquín Juste, a quien será sus sucesora y es alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y al alcalde de Camarena de la Sierra y diputado provincial que se ha mostrado crítico con esta decisión, Francisco Narro.

La intención de la cita es, también, dar explicaciones de un nombramiento que desde el PP de Teruel ha llegado a calificar como "humillación" por las malas relaciones de Izquierdo con alcaldes populares en la provincia de Teruel.

Alberto Izquierdo analiza los resultados electorales en una entrevista con EL PERIÓDICO. / JOSEMA MOLINA

Terremoto interno

El fichaje como asesor ha provocado un terremoto interno en ambas formaciones, pero muchos miembros del PAR reconocen que sería extraño que el presidente de Aragón reculase una decisión de tal calibre, que afecta, además, a su núcleo de asesores personal.

Por otra parte, algún sector del PAR recuerda que la Ejecutiva le dio potestad a Izquierdo para "negociar" con el PP, e Izquierdo defiende que el puesto servirá para tener una línea directa de comunicación de sus alcaldes y concejales con el Gobierno de Aragón.

"Queremos saber a cambio de qué el PP nos da esos cargos, y cuántos cargos son, porque eso tampoco está claro", ha recalcado uno de los cargos aragonesistas más molestos con el tema. Cabe recordar que el fichaje de Izquierdo se produce después de que él no lograra la reelección como diputado de las Cortes de Aragón en las elecciones del pasado 8 de febrero, perdiendo así toda representación autonómica del PAR, y que el posterior acuerdo de Gobierno del PP y Vox ha acabado suponiendo la práctica eliminación de los cargos aragonesistas que habían trabajando con Azcón en la pasada legislatura.

Otro cargo turolense subraya que "nadie sabe nada de lo que se ha pactado, así que esperamos que esta tarde nos lo explique", ante un fichaje que ha hecho también que muchos alcaldes aragonesistas miren con incertidumbre a 2027.

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Por su parte, Marta Sancho Blasco, presidenta de la Intercomarcal del PAR en Teruel ha declinado hacer valoraciones de la reunión y ha pedido "discutir las cosas del partido donde se tienen que discutir". Además, ha expresado su voluntad de en la cita de Utrillas se llegue a un entendimiento entre Izquierdo y los militantes y alcaldes de la provincia. "Tenemos que salir con una postura común, sea la que sea", recalca.