El Parlamento aragonés exige financiación estatal para descontaminar Inquinosa y los vertederos de Sardas y Bailín: "Son símbolos de abandono y desidia"

La Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento aragonés ha aprobado este martes por unanimidad una proposición no de ley del PP para solicitar al Gobierno de España reforzar los mecanismos de colaboración entre administraciones formalizando con carácter urgente un nuevo convenio de colaboración plurianual, con la participación de la CHE, cuyo contenido garantice una financiación estatal suficiente para la descontaminación por lindano en los vertederos de Sardas, Bailín y de la antigua fábrica de Inquinosa.

La parlamentaria Susana Cobos ha puesto de manifiesto que "Sardas, Bailín e Inquinosa son símbolos del abandono y desidia por parte del Ejecutivo central empeñado en no ayudar a nuestra Comunidad".

Así, ha defendido que "Aragón no ha mirado hacia otro lado, ha invertido y ha actuado con responsabilidad" y, en cambio, "el Gobierno de Pedro Sánchez mira hacia otro lado y apenas ha aportado 13 millones". De esta forma, ha solicitado que el Estado asuma su responsabilidad y presupueste las partidas necesarias para ello. "Estamos pidiendo justicia y lo que nos corresponde", ha sentenciado.

Por parte Vox, Sergio Marco ha defendido una enmienda para modificar el primer punto, que ha sido aceptada, para reforzar la iniciativa inicial y que se cuente con la participación de la Confederación Hidrográfica del Ebro o la exigencia de una financiación junta, entre otras cuestiones. Se trata de una cuestión que "afecta directamente a la seguridad ambiental y de los ciudadanos, el lindano constituye uno de los mayores desastres que ha tenido que afrontar la sociedad".

El diputado socialista Carlos Ros ha defendido que el Gobierno de España "no se ha lavado las manos con este asunto", "aquí no debe de entrar un criterio partidista" y "sería necesaria una unión de todos los partidos para acabar con el problema del lindano".

El portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha mostrado su acuerdo con la iniciativa porque es "uno de los grandes dramas de Aragón, pero esto no tiene que servir para echar balones fuera y que el Gobierno de Aragón o la empresa se libre de gestionar este problema".

Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe, ha señalado que el problema del lindano "está muy lejos de cerrarse y tenemos que superar la parálisis de una vez". "Debe ser tratado como un problema de Estado y es necesario exigir financión para ello", ha reivindicado.