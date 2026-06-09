Pilar Alegría, sobre el caso Leire: "No he coincidido con esta mujer en ninguna ocasión"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha asegurado este lunes que "no conoce" a Leire Díez, la exmilitante socialista que sería uno de los ejes de la presunta trama de corrupción en el seno del PSOE que habría intentado cobrar comisiones en proyectos de infraestructuras e incluso presionar a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la Justicia para evitar investigaciones contra el partido.

La líder de los socialistas en Aragón ha atendido este martes a los medios de comunicación junto al hospital Miguel Servet, donde ha denunciado "la desaparición" de las consultas externas de oncología en verano. Alegría también ha respondido a otras cuestiones y, consultada por las últimas novedades del caso Leire, la secretaria general de los socialistas aragoneses se ha mostrado contundente: "No conozco a esta mujer". "No he coincidido con ella en ninguna ocasión", ha remachado la también portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón.

Alegría ha trasladado "el méximo respeto a la Justicia" sobre las informaciones que han ido apareciendo en los medios de comunicación en los últimos días. Por ello, la líder socialista ha pedido dar margen para que "la Justicia trabaje" y ha asegurado que desde el PSOE se "trasladará la máxima colaboración y transparencia". En un ataque al Partido Popular, sobre la actuación de los conservadores con el ordenador del extesorero Luis Bárcenas, Alegría ha dicho que "las épocas en las que se destruían pruebas y se rompían a martillazos los discos duros han quedado atrás".

"Hay una investigación abierta y la Justicia dará los pasos oportunos a partir de que se recaben todas las informaciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha resumido la secretaria general de los socialistas aragoneses, que ha insistido en que se trasladará "toda la colaboración y la máxima transparencia" por parte del PSOE para llevar a cabo las pesquisas que siguen abiertas.