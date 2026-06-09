Pilar Alegría denuncia que este verano "desaparece" el servicio de consultas externas de Oncología en el Servet y Sanidad lo desmiente

Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en Aragón ha denunciado que este verano "desaparecerá" el servicio de consultas externas de Oncología en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, por la falta de profesionales en los próximos meses estivales. Según ha denunciado la socialista, todas las atenciones se concentrarán en el hospital de día. Sin embargo, desde la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón niegan la mayor y defienden el refuerzo del servicio. Según explican, tan solo hay un profesional de baja de una plantilla de 24.

La líder socialista ha trasladado su "enorme preocupación sobre la nula y escasa apuesta que el Gobierno del señor Azcón está haciendo especialmente por la sanidad pública de de Aragón". Tras recordar casos de falta de médicos en el hospital de Barbastro, el Obispo Polanco de Teruel, hoy se ha centrado en un servicio "especialmente sensible", como Oncología del Servet.

"Ayer nos trasladaban varios varios pacientes de Oncología que durante el verano va a desaparecer el servicio de consultas externas de oncología y va a ir todo al hospital de día. Y el motivo de esta de esta decisión no es ningún motivo de reorganización o reestructuración. Sino que faltan seis oncólogos y, por tanto, como no pueden prestar ese servicio con la máxima calidad que merecen y que requieren nuestros pacientes, han tomado la decisión de llevar todo el servicio al hospital de día", ha expresado la socialista.

Alegría ha denunciado que no se trata de una medida "coyuntural", sino que "esconde la nula apuesta que el Gobierno del señor Azcón está haciendo para nuestra sanidad pública". "Vamos además a solicitar una comparecencia en este caso del consejero de sanidad para que nos diga qué está haciendo el gobierno del señor Azcón para cubrir esas bajas, en este caso estamos hablando de seis oncólogos", ha recalcado Alegría.

En esta línea, la líder socialista ha asegurado que "mientras está languideciendo, mientras se está asfixiando a la sanidad pública, se está por otro lado engordando los bolsillos de la sanidad privada". Concretamente, ha dicho que desde marzo del año 2025 hasta marzo del año 2026, "el Gobierno del señor Azcón ha externalizado ya por el importe de más de 5 millones de euros las consultas de los médicos especialistas y también de las guardias".

La respuesta de Sanidad

Fuentes del Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés han incidido en que el Servicio de Oncología del Hospital Universitario Miguel Servet garantiza que "todos los pacientes oncológicos son atendidos adecuadamente cuando lo necesitan y ningún tratamiento se suspende durante el periodo estival". "No se han suspendido las consultas externas, ni ninguna otra actividad", ha recalcado el nuevo gerente del Salud, José Ignacio Castaño.

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De hecho, han explicado, el servicio se reforzó en los últimos llamamientos con tres contratos programas de hasta tres años que se ocuparon y que refuerzan esta plantilla. Así, denuncian que las palabras de Alegría "crean una alarma social innecesaria" y "evidencian un desconocimiento del funcionamiento interno así como del estado de los servicios". E insisten: "toda la plantilla está cubierta y se ha reforzado, existiendo únicamente una baja de un total 24 profesionales".