Trepador, el primer osezno nacido en Aragón en los últimos 50 años, se independiza tras iniciar su madre el celo

El osezno Trepador, que habita en el Pirineo aragonés, se ha independizado recientemente de su madre, Claverina, en un proceso natural que forma parte del ciclo biológico de la especie, que suele coincidir con la época de celo de la hembra tras cumplir las crías su segundo año.

Gracias a la labor de seguimiento realizada por la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón en su habitual labor de control de esta especie y de colaboración con los ganaderos de la zona, en las últimas semanas se ha observado a Claverina en celo acompañada de un macho adulto, una situación habitual durante el periodo reproductor del oso pardo que ha favorecido la emancipación definitiva de la cría.

La separación no se produce de forma brusca, sino de manera gradual. En esta fase, la hembra comienza a mostrarse más independiente y los jóvenes pasan cada vez más tiempo por su cuenta hasta que culmina la desvinculación definitiva. La presencia de un macho adulto puede acelerar este proceso, ya que la osa centra su atención en una nueva etapa reproductora.

Tras esta separación, Trepador inicia una fase clave de aprendizaje y exploración en solitario, durante la cual irá adquiriendo experiencia en la búsqueda de alimento y en el uso del territorio. Este paso marca el comienzo de su vida como individuo independiente dentro de la población de oso pardo pirenaica.Las hembras suelen establecerse cerca del área donde nacieron, mientras que los machos tienden a dispersarse a mayores distancias.

Cinco osos en el Pirineo

Trepador es el primer osezno nacido en Aragón en los últimos cincuenta años. Su nombre fue elegido por un vigilante de la Patrulla Oso que se jubilaba, como homenaje a sus años de dedicación a la montaña. Es hijo de Claverina, hembra adulta liberada en 2018 en el Valle de Aspe por el Gobierno francés, y ha sido avistado junto a su madre en los valles de Hecho y Ansó tanto tras su nacimiento como después de la hibernación.

Durante esta primavera, tras la hibernación se han detectado en Aragón cinco animales distintos: Claverina y Trepador, junto a Beroi y Rey en el Pirineo Occidental, y un ejemplar indeterminado en Ribagorza, probablemente un macho adulto.

En septiembre de 2024 se constituyó la Mesa del Oso, el órgano de trabajo que reúne a administraciones, ganaderos, cazadores y agentes locales para acordar actuaciones orientadas a preservar esta especie, catalogada en peligro de extinción, y garantizar su coexistencia con las comunidades rurales.

Gracias a las medidas adoptadas, durante 2025 se registraron ocho ataques al ganado con 13 ovejas muertas, todos ellos en el Parque Natural de los Valles Occidentales, lo que supone un descenso del 75% respecto al año anterior, cuando se contabilizaron 33 ataques con 46 reses muertas.

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Entre estas actuaciones figuran la reparación de pistas y casetas, la instalación de un doble vallado de protección en el puerto de Segarra (Ansó), la construcción de una nueva pista en Calveira, el traslado en helicóptero de una caseta de vigilancia y la contratación de dos pastores para la custodia de rebaños en el valle de Hecho. Durante la temporada actual, no se ha producido ningún ataque.